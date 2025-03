Google svela nuove funzioni Android, inclusa la rilevazione delle truffe e un avviso per la perdita di battito

Il colosso tecnologico Google ha presentato una serie di novità per il sistema operativo Android, introducendo opportunità di protezione per gli utenti tramite strumenti innovativi. Tra queste, spiccano la rilevazione delle truffe nella app Messaggi e una funzionalità per la perdita di battito per i possessori di Pixel Watch 3. Queste migliorie, annunciate in occasione del Mobile World Congress 2025, promettono di aumentare la sicurezza degli utenti e migliorare l'esperienza complessiva della tecnologia indossabile.

Rilevazione delle truffe nelle conversazioni

La nuova funzionalità di rilevazione delle truffe di Google utilizzerà intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo per esaminare le conversazioni in cerca di schemi sospetti. Nel caso in cui il sistema riconosca segnali indicativi di una possibile truffa, apparirà un avviso sullo schermo avvisando l'utente dell'anomalia. Questo avviso offre la possibilità di ignorare il messaggio o di procedere alla segnalazione e al blocco del mittente. Google ha confermato che la rilevazione delle truffe sarà attiva di default, con la garanzia che tutti i dati rimarranno elaborati localmente sul dispositivo. Tuttavia, gli utenti potranno disattivare questo servizio in qualsiasi momento, in modo da gestire in autonomia le proprie preferenze.

Questa novità arriva in parallelo alla funzionalità di rilevazione delle truffe già presente nella app Telefono di Google, introdotta durante l'evento Google I/O 2024. Quest'ultima invia un avviso quando il sistema rileva che l'utente potrebbe essere in chiamata con un potenziale truffatore, estendendo ulteriormente le opzioni di protezione per gli utenti.

Funzione di rilevazione della perdita di battito su Pixel Watch 3

Per i possessori di Pixel Watch 3, arriva una nuova funzione di rilevazione della perdita di battito, recentemente approvata dalla FDA degli Stati Uniti. Questa funzionalità sarà attiva pressoché nella totalità del territorio statunitense entro la fine di marzo e ha lo scopo di attivarsi durante eventi critici che comportano la perdita del battito, come arresto cardiaco o insufficienza circolatoria. Il sistema di rilevazione è già operativo in 14 paesi, inclusa l'Unione Europea, il che evidenzia l'impegno di Google nell'espandere le proprie tecnologie di salute e sicurezza a livello globale.

Questa funzionalità rappresenta un notevole passo avanti nella tecnologia indossabile, poiché non solo offrirà una monitorizzazione attenta della salute, ma agirà anche in caso di emergenza, contattando automaticamente i servizi di emergenza. Gli utenti possono dunque sentirsi più sicuri, grazie a uno strumento che può potenzialmente salvare la vita in situazioni critiche.

Novità al Mobile World Congress 2025

Le presentazioni di Google al Mobile World Congress 2025 non si limitano solo a queste funzionalità innovative. Durante l'evento, l'azienda ha anche svelato ulteriori aggiornamenti per il proprio assistente Gemini, capace di rispondere a domande basate su ciò che la fotocamera rileva o attraverso condivisioni di schermo. Questi strumenti mirano a rendere l'interazione con i dispositivi Android più intuitiva e interattiva, migliorando notevolmente l'esperienza utente e ampliando le possibilità di utilizzo quotidiano.

La rivelazione di queste nuove funzioni da parte di Google segna un'importante evoluzione nel campo della tecnologia mobile, evidenziando il costante impegno dell'azienda per migliorare la sicurezza degli utenti e fornire strumenti efficaci e avanzati per affrontare le sfide quotidiane.