Google svela novità straordinarie all’I/O 2025: dalle AI all’innovazione nel cinema

Google ha concluso con grande successo la sua attesa conferenza I/O 2025, un evento significativo per appassionati di tecnologia, esperti del settore e consumatori. Come previsto, le novità hanno spaziato dalle ultime innovazioni legate all’intelligenza artificiale a nuovi strumenti che promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Sono stati presentati aggiornamenti sui modelli di generazione di immagini e video, nonché nuove funzionalità per la ricerca e Gmail. Ma ci sono state anche sorprese, come il lancio di un’app innovativa per il cinema e aggiornamenti sul Project Starline.

Novità in arrivo: il lancio della modalità AI

Una delle annunciate novità è la nuova AI Mode, una scheda che consentirà agli utenti negli Stati Uniti di effettuare ricerche sul web utilizzando il chatbot Gemini di Google. Questo nuovo strumento sarà disponibile per tutti a partire da questa settimana. Durante l’estate, Google testerà funzionalità aggiuntive nel pannello, come la ricerca approfondita e la generazione di grafici per domande relative a finanza e sport. L’azienda pianifica anche di introdurre la possibilità di fare acquisti attraverso questa modalità nei “prossimi mesi”.

Project Starline diventa Google Beam

L’innovativo Project Starline ha subito un’evoluzione significativa: da una semplice cabina di videochat 3D si trasforma in Google Beam. Questa nuova soluzione sarà disponibile tramite un dispositivo di marca HP dotato di display a campo luminoso e sei telecamere, permettendo di creare un’immagine 3D della persona coinvolta nella videochiamata. Importanti aziende come Deloitte, Duolingo e Salesforce hanno già espresso la loro intenzione di integrare i dispositivi Google Beam nei propri uffici.

Nuove app e strumenti per la creazione video

Google ha annunciato Imagen 4, l’ultima versione del suo generatore di immagini da testo, con miglioramenti nel trattamento del testo e nella possibilità di esportare immagini in formati più vari. Ma l’attenzione è particolarmente rivolta a Flow, una nuova app per il cinema che utilizza l’AI per creare clip video di otto secondi a partire da testi e immagini. Con strumenti per assemblare le clip, gli utenti possono realizzare video più lunghi utilizzando la tecnologia avanzata di Veo, Imagen e Gemini.

Aggiornamenti significativi per Gemini

Gemini 2.5 Pro è stato migliorato con una modalità di ragionamento “potenziata”, pensata per rispondere a query complicate, come quelle relative a matematica e programmazione. L’accesso a questa modalità sarà limitato ai tester fidati inizialmente. Inoltre, è stata resa disponibile la versione Gemini 2.5 Flash per tutti gli utenti tramite l’app Gemini, e sono previsti ulteriori miglioramenti per il modello economico di Google AI Studio prima di una diffusione più ampia.

Collaborazioni e nuove tecnologie indossabili

In un altro lancio interessante, Google ha collaborato con Xreal per il Project Aura, un nuovo paio di occhiali intelligenti che utilizzeranno la piattaforma Android XR per dispositivi di realtà mista. Anche se non si hanno ancora dettagli completi sulle specifiche, si prevede un’integrazione con Gemini e nuove funzionalità interessanti. Inoltre, Google sta lavorando con altri marchi, tra cui Samsung e Gentle Monster, per sviluppare occhiali intelligenti compatibili con Android XR.

Integrazione dell’assistente AI in Chrome

L’assistente AI di Google sarà integrato nel browser Chrome, a partire da mercoledì. Gli abbonati a Google AI Pro e Ultra potranno utilizzare il pulsante Gemini per ottenere chiarimenti o riassunti delle informazioni presenti nelle pagine web. Per il momento, la funzione supporterà fino a due schede, ma l’azienda ha già in programma di ampliare questa capacità entro la fine dell’anno.

Nuove funzionalità di traduzione in Google Meet

Un’altra interessante novità riguarda Google Meet, che lancerà una funzione di traduzione in tempo reale del linguaggio parlato. Attualmente, questa funzionalità supporterà solo le lingue inglese e spagnolo e sarà testata in modalità beta per gli utenti di Google AI Pro e Ultra.

Gmail e il potenziamento delle risposte intelligenti

Il servizio di Gmail ha ricevuto un aggiornamento importante: la funzione di risposta intelligente utilizzerà ora informazioni dal tuo inbox e da Google Drive per generare risposte che riflettano il tuo modo di comunicare. Il sistema sarà in grado di esaminare anche il tono del destinatario, suggerendo risposte più formali quando si interagisce con superiori.

Originate dall’AI: l’esperienza di shopping e le nuove funzioni

Infine, Google sta per introdurre una nuova funzione “try-it-on”, che consentirà agli utenti di caricare una foto per visualizzare come i vestiti potrebbero apparire su di loro. Inoltre, è previsto un potenziamento alla modalità AI, che consentirà anche acquisti in modalità assistente AI, incluso un checkout agente che può effettuare acquisti per conto dell’utente. Con questi sviluppi, Google si prepara a ridefinire l’interazione tra utenti e tecnologia.