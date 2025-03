Google svela la nuova funzione multi-camera per i dispositivi Pixel 9: dirette più coinvolgenti

Nel marzo 2025, Google ha annunciato una novità entusiasmante per i suoi utenti: i dispositivi della serie Pixel 9 possono ora utilizzare una funzione innovativa per rendere le dirette streaming più professionali e coinvolgenti. Questa nuova opzione consente di collegare facilmente più angolazioni di camera, portando una nuova dimensione alle trasmissioni in diretta, sia che si tratti di eventi speciali, tutorial o semplicemente di momenti da condividere con amici e follower. Grazie a questa funzionalità, è possibile connettere i telefoni Pixel a dispositivi aggiuntivi, inclusi altri telefoni Pixel e videocamere GoPro, per un'esperienza di streaming unica.

La funzionalità multi-camera: come funziona

Il new multi-cam streaming funziona collegando il dispositivo Pixel a un altro smartphone Pixel o a una videocamera sportiva GoPro tramite Bluetooth e Wi-Fi. Una volta stabilita la connessione, il sistema mostra i dispositivi connessi in una barra a forma di pillola sul dashboard della diretta. Questa interfaccia intuitiva permette di passare facilmente da una ripresa all'altra con un semplice tocco, rendendo le dirette molto più dinamiche e professionali.

Questa funzione è particolarmente utile per coloro che desiderano migliorare la qualità delle loro trasmissioni in diretta su piattaforme molto popolari come Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Snapchat. Agli utenti è quindi offerta l'opportunità di arricchire le loro narrazioni visive, creando contenuti più coinvolgenti e versatili, rendendo così più semplice attirare e mantenere l'attenzione del pubblico.

Compatibilità con altri dispositivi e supporto della funzione

Sebbene la nuova funzionalità multi-camera sia disponibile esclusivamente sulla serie Pixel 9, essa è compatibile con dispositivi Pixel a partire dal modello 6 per le riprese secondarie. Le videocamere GoPro supportate includono la HERO 10 Black e i modelli più recenti, amplificando ulteriormente le opzioni disponibili per gli utenti impegnati in produzioni più elaborate. Questo abbinamento tra dispositivi Google e GoPro permette di sfruttare al meglio le rispettive capacità tecnologiche, offrendo un'ulteriore possibilità di espressione creativa.

La versatilità della funzione di streaming multi-camera non si limita a un singolo tipo di contenuto; infatti, ciascun utente può adattarla ai propri stili di comunicazione, dai vlog alle sessioni di gaming dal vivo, fino agli eventi aziendali e alle presentazioni artistiche.

Altre novità del Pixel Drop di marzo 2025

Il Pixel Drop di marzo 2025 non si limita a migliorare le opzioni di streaming. Sono state implementate anche una serie di migliorie in altre applicazioni sul sistema, come Pixel Studio e Screenshots, che ricevono aggiornamenti significativi per una maggiore usabilità. Inoltre, viene introdotta una protezione antifrode basata su intelligenza artificiale, contribuendo a garantire la sicurezza degli utenti, e la possibilità di condividere la propria posizione attraverso l'app Trova il mio dispositivo. Anche il supporto per SOS Satellitare è esteso a un numero maggiore di utenti negli Stati Uniti, ampliando le funzionalità dei dispositivi Pixel e il loro impatto nella vita quotidiana.

Con queste nuove implementazioni, Google continua a dimostrare il suo impegno nel rimanere all'avanguardia nel settore delle tecnologie mobili, offrendo strumenti che non solo semplificano la vita quotidiana, ma aprono anche scenari creativi a tutti gli utenti dei suoi dispositivi.