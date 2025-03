Google svela la funzionalità Fotocamere connesse per Pixel 9: come utilizzarla e requisiti

La recente presentazione da parte di Google della funzionalità "Fotocamere connesse" per gli smartphone Pixel 9 ha catturato l'attenzione di molti appassionati di tecnologia e creatori di contenuti. Annunciata il 4 marzo 2025, questa novità che fa parte del Pixel Drop di marzo, è già in fase di rollout sui dispositivi compatibili. Attraverso questo aggiornamento, gli utenti potranno connettere altre fotocamere, aprendo nuove possibilità per la creazione e la trasmissione di video in streaming. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona e quali sono i passaggi per abilitare questa innovativa funzionalità.

Cosa sono le fotocamere connesse

La funzione "Fotocamere connesse", introdotta con il Pixel Drop di marzo 2025, rappresenta un passo avanti significativo per gli smartphone della serie Pixel 9. Grazie a questa nuova capacità, gli utenti possono collegare diverse fotocamere al proprio dispositivo principale, facilitando così le riprese video da angolazioni multiple. Questa funzionalità, risultata particolarmente utile per chi si dedica alla creazione di contenuti video o alla diretta streaming, permette di ricevere immagini da dispositivi aggiuntivi, come le GoPro o altri smartphone Pixel supportati, attraverso connessioni Bluetooth e Wi-Fi.

Per accedere alla funzione, gli utenti devono navigare nelle impostazioni del dispositivo. In particolare, si trova nel percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione”, sotto le voci relative alla “Trasmissione” e alla “Stampa”. Questo approccio rende la nuova funzionalità facilmente accessibile e intuitiva, permettendo a chiunque di sfruttarla senza difficoltà.

Come attivare e utilizzare la funzionalità

Attivare la funzionalità "Fotocamere connesse" è un'operazione semplice. Dopo averla abilitata attraverso un interruttore nelle impostazioni, l'utente avrà la possibilità di utilizzarla con diverse app di streaming come Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Questa opzione rappresenta un’opportunità per coloro che preferiscono trasmettere video in tempo reale da più angolazioni, creando contenuti più dinamici e coinvolgenti.

La spiegazione del funzionamento della funzione è stata chiarita nel recente aggiornamento dell'app "Consigli Pixel", che ora include istruzioni dettagliate per utilizzare le nuove funzionalità disponibili. Una volta attivata, si può avviare la trasmissione da una delle applicazioni compatibili ed apparirà un nuovo pulsante flottante sulla schermata. Questo pulsante permette agli utenti di selezionare l'angolo di ripresa desiderato. Se si decide di aggiungere un altro dispositivo Pixel come fotocamera connessa, il sistema mostrerà automaticamente i dispositivi presenti nello stesso account Google.

Quando il secondo dispositivo viene connesso, il proprietario dovrà confermare l'accesso alla fotocamera, consentendo così al primo Pixel di gestire le riprese e di alternare le fonti video durante lo streaming.

Collegare una fotocamera esterna, come le GoPro

Per coloro che desiderano utilizzare una fotocamera esterna, come una GoPro, il processo di connessione richiede un ulteriore passaggio. Innanzitutto, è necessario associare la fotocamera esterna allo smartphone Pixel 9 seguendo il percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Accoppia nuovo dispositivo”. Una volta che la fotocamera è stata collegata, durante la trasmissione in streaming, l'utente vedrà comparire automaticamente la fotocamera esterna come opzione nel menu di selezione.

È importante segnalare che il supporto per le Fotocamere connesse è limitato a una sola fotocamera alla volta. Qualora si desiderasse connettere un secondo dispositivo, sarà necessario disconnettere il primo. Questa caratteristica potrebbe limitare le possibilità per gli utenti che cercano un'opzione veramente polivalente, ma consente comunque di avere controllo e qualità nelle riprese.

Aggiornamenti necessari per l'uso della funzionalità

Per fruire della funzionalità "Fotocamere connesse", gli utenti devono assicurarsi di avere installato le versioni più recenti di due app specifiche: Device Connectivity Service e Pixel Camera Services, disponibili tramite il Google Play Store. L'aggiornamento della prima app, presente nel Play Store da ottobre 2024, è essenziale per migliorare la connessione tra i dispositivi e ottimizzare l'esperienza d'uso. La seconda app, invece, è responsabile del corretto funzionamento dell'hardware fotografico e del software di elaborazione delle immagini.

Se, dopo aver aggiornato le app, non si riesce ancora ad accedere alla nuova funzionalità, si consiglia di riavviare il dispositivo. Un semplice riavvio potrebbe infatti risolvere eventuali problemi di ricezione dell'aggiornamento. Con queste semplici operazioni, gli utenti potranno esplorare tutte le potenzialità offerte da questa nuova funzionalità.