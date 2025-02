Google svela il costo del suo innovativo modello di intelligenza artificiale per video

Un annuncio sorprendente ha catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e industria cinematografica: Google ha rivelato il prezzo del suo nuovo modello di intelligenza artificiale per la generazione di video, soprannominato Veo 2. Presentato al pubblico a dicembre 2024, questo strumento promette di rivoluzionare il modo in cui vengono creati e prodotti i contenuti audiovisivi. La comunicazione ufficiale da parte dell'azienda di Mountain View ha sollevato un acceso dibattito su costi e opportunità nel settore.

I costi di Veo 2 e il confronto con Hollywood

Attraverso una pagina dedicata sul sito ufficiale, Google ha comunicato che il costo per l’utilizzo di Veo 2 sarà di 50 centesimi di dollaro al secondo. Per chi non avesse la mente abituata a ragionare in termini di cifre video, ciò si traduce in 30 dollari per un minuto di filmato, ovvero 1.800 dollari all’ora. Numeri che, a prima vista, potrebbero apparire elevati, ma che nel contesto della produzione cinematografica risultano relativamente competitivi.

Jon Barron, ricercatore presso Google DeepMind, ha messo a confronto il costo dell’AI Veo 2 con quello di un blockbuster famoso come "Avengers: Endgame". Per realizzare questa pellicola, la Marvel ha sostenuto un budget di circa 356 milioni di dollari, che equivale a circa 32.000 dollari per ogni secondo di filmato. Questo paragone chiarisce quanto Veo 2 possa risultare vantaggioso per i professionisti del settore, che cercano sempre nuovi modi per ridurre i costi di produzione.

L’accessibilità di Veo 2 per i contenuti video

Un aspetto cruciale da considerare riguardo a Veo 2 è la modalità di pagamento: i clienti non dovranno necessariamente pagare per ogni secondo di video generato, ma solo per il materiale che decidono di utilizzare. Ciò significa che, sebbene il costo possa sembrare elevato in alcune situazioni, gli utenti potranno controllare la spesa in base ai materiali approvati. È importante notare che attualmente lo strumento non è progettato per generare lungometraggi completi, ma piuttosto per clip più brevi, come spot pubblicitari o cortometraggi.

Durante l'annuncio, Google ha sottolineato che Veo 2 ha la capacità di produrre clip di durata pari a due minuti o maggiore. In quest’ottica, il mercato di riferimento di Veo 2 si delinea sempre di più come uno strumento per pubblicità e prodotti video di breve lunghezza. Questo approccio potrebbe rivoluzionare il modo in cui le aziende pensano alla creazione di contenuti visivi, rendendo le produzioni più rapide ed economiche.

La concorrenza nel mercato della generazione video

Un'altra notevole pietra di paragone è rappresentata da OpenAI, che ha lanciato il suo modello di generazione video, Sora, offerto agli abbonati di ChatGPT Pro al costo di 200 dollari al mese. Questo prezzo, significativamente più elevato rispetto a Veo 2, pone interrogativi sulle differenze di valore percepito dai consumatori e sulle strategie di pricing adottate dai diversi attori nel settore dell'intelligenza artificiale.

La comparazione dei costi tra Veo 2 e Sora potrebbe aprire un interessante dibattito sui modelli di business e sulle preferenze dei creatori di contenuti. Mentre alcuni potrebbero prediligere la flessibilità e i costi contenuti proposti da Google, altri potrebbero preferire il servizio di OpenAI per la sua integrazione con altre piattaforme e strumenti già in uso.

In sintesi, l’ingresso di Veo 2 nel mercato rappresenta un’evoluzione importante nella generazione di video mediante intelligenza artificiale, suscitando attesa per le applicazioni pratiche e le eventuali innovazioni future nel campo.