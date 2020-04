Google lancia Stadia Pro gratis per due mesi (con 9 giochi): l’offerta è per tutti

La diffusione del contagio da coronavirus ha obbligato i vari Governi a procedere con misure molto stringenti. In questo periodo di “lockdown” le persone devono rimanere necessariamente in casa, ed è per questo che molte piattaforme hanno lanciato delle iniziative per rendere meno complicate queste settimane.

Abbiamo visto come diversi film siano stati pubblicati in digitale in anticipo rispetto ai tempi previsti, o magari come le lezioni online per bambini siano state messe a disposizione in modalità gratuita e tanto altro ancora. Anche Google ha voluto fare un regalo agli utenti, approfittando del lancio di Stadia: BigG ha infatti comunicato che Stadia Pro sarà gratuito per 2 mesi.

Tutto quello che deve fare l’utente per approfittare di questa offerta è recarsi sul sito ufficiale della nuova piattaforma, stadia.com, e registrarsi con il proprio account Google. A questo punto è necessario scaricare l’app Stadia sul proprio dispositivo Android o iOS. E’ possibile anche giocare sul proprio computer o dispositivo Chrome OS con un controller USB conforme a HID o mouse / tastiera. In questa prima fase, non è necessario acquistare il kit hardware, che ha un costo di 129 dollari (circa euro).

Ma la gratuità vale anche per chi è già iscritto a Stadia Pro? Google ha ovviamente pensato anche a questo aspetto: per coloro che sono già utenti Stadia Pro a pagamento non è previsto l’addebito per i prossimi 2 mesi. Questa offerta è disponibile solo in 14 paesi e verrà lanciata nei prossimi due giorni: si tratta di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia.

Una volta effettuata la registrazione, l’utente avrà libero accesso a 9 giochi, tra cui Destiny 2: The Collection, GRID e Thumper. Inoltre, per evitare una “saturazione” della rete Internet, Google sta lavorando per ridurre il carico modificando la risoluzione predefinita di Stadia da 4K a 1080p.

Fonte XDA