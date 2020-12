Google Stadia arriva finalmente su iPhone e iPad (grazie a Safari)

Il servizio di cloud gaming di Google Stadia è ora disponibile su iOS tramite un’app web dedicata. Una notizia che viene accolta con grande eccitazione dai possessori di iPhone e iPad, che potranno finalmente usufruire della piattaforma di gaming anche su questi prodotti Apple. Come noto, Google Stadia è una piattaforma di gioco del gigante di Mountain View che consente di giocare ai propri videogiochi preferiti su qualsiasi dispositivo.

Google non era stata in grado di portare Stadia su iOS tramite un’app dedicata a causa delle restrizioni di Apple sui servizi di cloud gaming. Per questo BigG si è vista costretta a praticare strade alternative. La nuova versione web di Google Stadia può essere eseguita tramite il browser web Safari ed è disponibile in versione beta pubblica. Gli utenti che non vedono l’ora di provarla non devono fare altro che recarsi sul sito Stadia.com. Viene garantito il supporto a tutti i giochi più in voga del momento, come NBA 2K21, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla e altri ancora.

Google afferma che l’esperienza di gioco di Safari è ancora in fase di sviluppo; in futuro verranno aggiunte ulteriori funzionalità e una serie di miglioramenti delle prestazioni, man mano che vengono raccolti dati sull’esperienza dell’utente. Stadia può essere aggiunto alla schermata Home e avviato come un’app tradizionale: basta recarsi sul sito Web, cliccare sul pulsante di condivisione e scegliere l’opzione “Aggiungi alla schermata Home”.

Google ha lanciato per la prima volta Stadia poco più di un anno fa, consentendo agli abbonati di giocare a titoli basati su cloud su laptop, PC, Mac, telefoni e tablet compatibili. Stadia richiede una connessione Internet di almeno 10 Mb / s. La piattaforma è gratuita, anche se alcuni giochi devono essere acquistati. Google offre anche la possibilità di abbonarsi a Stadia Pro, con accesso ad alcuni giochi gratuiti e una velocità di streaming a risoluzione più elevata: il costo mensile è di 9,99 euro.

❄️Cerchi una idea per un regalo di Natale coi fiocchi? Ecco per te la selezione dei migliori Regali di Natale tecnologici! Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte MacRumors