Google Stadia sta per arricchirsi con i giochi EA: si comincia con Star Wars Jedi Fallen Order

Qualche giorno fa Google aveva comunicato in anticipo che nella giornata di martedì 28 aprile avrebbe trasmesso uno “Stadia Connect” rivelando alcune novità per la sua piattaforma di giochi in streaming.

L’annuncio ha trovato conferma, dato che ieri l’evento targato BigG ha effettivamente svelato alcune novità che riguardano proprio Stadia, a dimostrazione di come Google stia concentrando i suoi sforzi per migliorare sempre più la nuova piattaforma.

Phil Harrison, vicepresidente e direttore generale di Google, ha introdotto lo Stadia Connect con un breve discorso. Subito dopo sono state annunciate le “chicche” di quest’anno, a cominciare da Star Wars Jedi Fallen Order: il gioco, sviluppato da Respawn Entertainment, sbarcherà infatti su Stadia a partire dal prossimo autunno, e sarà il primo titolo di Electronic Arts a fare capolino su Stadia.

Non sarà l’unico, perchè nel corso dell’anno vedremo arrivare sulla piattaforma di giochi in streaming del gigante di Mountain View anche altri giochi targati EA. In inverno, infatti, toccherà ai titoli sportivi, ovvero Madden e FIFA, che riscuotono sempre un enorme consenso tra gli utenti. Grazie ai giochi della Electronic Arts, la libreria di Stadia potrà diventare sempre più fornita e soprattutto variegata, che è senz’altro uno degli obiettivi di Google per la sua piattaforma.

Si tratta senza dubbio di una bella novità per tutti gli utenti che hanno un abbonamento attivo con Stadia. D’altronde, come accennato, negli ultimi tempi l’azienda con sede a Mountain View si è mostrata molto attenta nei confronti della sua piattaforma di giochi in streaming, proponendo iniziative di un certo spessore. Un esempio è la decisione di proporre due mesi di abbonamento gratuito a Stadia Pro, per cercare di coinvolgere gli appassionati di gaming e venire incontro a tutti gli utenti in queste settimane di “lockdown”, necessarie per frenare il contagio da coronavirus.