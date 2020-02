Google Stadia ecco i modelli Samsung Galaxy che lo supporteranno

Gli smartphone non erano considerato in grado di offrire un’esperienza di gioco a livello di una console, ma i servizi di streaming di giochi basati su cloud hanno lavorato a lungo per fornire agli utenti un’esperienza sempre migliore.

Google Stadia è il servizio di game streaming di Google che permette di giocare a tutta una serie di videogame senza dover utilizzare una console o un PC da gaming.

Il requisito fondamentale è la velocità di connessione: migliore è la connessione, maggiore sarà la qualità visiva dei giochi. Tuttavia, Stadia promette di concedere agli utenti di dispositivi mobili giochi con risoluzione 4K e 60 frame al secondo.

Inizialmente era possibile accedere a Google Stadia solo da pc e dagli smartphone Pixel dell’azienda, ma Google aveva annunciato sin dall’inizio che il suo obiettivo era quello di esportare il servizio di streaming di giochi anche su telefoni di altri produttori, e così sembra abbia fatto.

Google Stadia: ecco i modelli Samsung che lo supporteranno

L’idea alla base di Stadia è quella di permettere ai giocatori di giocare con il cellulare avendo però la stessa qualità di una console. Sino a ieri Stadia era disponibile solo su alcuni smartphone Pixel (2, 3 e 4), mentre a partire da oggi, giovedì 20 febbraio, sarà disponibile anche su altri dispositivi.

Una varietà di diversi smartphone avranno accesso a Stadia, tra cui diversi modelli Samsung come la nuova gamma Galaxy S20. Qui vi forniremo un elenco dei telefoni Samsung Galaxy che sono stati già confermati per il supporto Stadia, anche se possiamo aspettarci che almeno tutti i prossimi flagship facciano parte di questo elenco.

Ecco la lista:

Galaxy S8 / S8 + / S8 Active

Galaxy S9 / S9 +

Galaxy S10e / S10 / S10 +

Galaxy S20 / S20 + / S20 Ultra

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Galaxy Note 10/10 +

Tutto ciò che serve per giocare ai giochi Stadia su questi telefoni Samsung Galaxy è una connessione Internet e l’app Stadia per Android. Google consiglia una connessione Internet di almeno 10 Mbps e una velocità di rete di almeno 35 Mbps per riprodurre il video in risoluzione 4K.

Tenete presente che non è possibile eseguire lo streaming di giochi da Stadia su una connessione di rete cellulare ma dovete avere una coperture Wi-Fi.

Oltre ad ampliare i dispositivi che potranno utilizzare Stadia, Google ha recentemente annunciato che il catalogo dei giochi disponibili su Stadia si amplierà sempre più nelle prossime settimane. L’azienda di Mountan View ha intenzione di far uscire altre cinque nuovi titoli, tre dei quali debutteranno sulla piattaforma di Google in esclusiva.