Google sta sviluppando un gesto “Alza per parlare” per smartwatch Wear OS: ecco cosa sappiamo

La continua evoluzione degli smartwatch porta con sé novità interessanti, una delle quali è il possibile arrivo del gesto “Alza per parlare” nei dispositivi Wear OS di Google. Questa funzione si propone di offrire un modo intuitivo per attivare Google Assistant, ora chiamato Gemini, semplicemente sollevando il polso. La caratteristica, se confermata, si allineerebbe a già esistenti metodi di invocazione dell’assistente vocale, rendendo l’interazione più fluida e immediata.

La nuova funzione “Alza per parlare”

Nel corso delle ultime settimane, sono emerse notizie riguardo a un aggiornamento nel codice dell’applicazione di Google, versione 16.14.39 beta. All’interno di questo codice, si è scoperto che il colosso tecnologico sta lavorando a un gesto denominato “Alza per parlare“. Questa funzionalità potrebbe consentire agli utenti di attivare Google Assistant/Gemini semplicemente sollevando il proprio smartwatch. Al momento non ci sono molti dettagli, ma sembra che l’attivazione sarà rapida e semplice, senza la necessità di premere pulsanti o ripetere frasi chiave.

Attualmente, godiamo delle diverse opzioni per chiamare Google Assistant sui dispositivi Wear OS, tra cui l’iconico “Hey Google” e il pulsante fisico sulla scocca dell’orologio. La nuova gestualità potrebbe integrare queste funzionalità, offrendo una soluzione più semplice per gli utenti che troverebbero conveniente comunicare con il loro assistente vocale sollevando il polso, proprio come già avviene sugli Apple Watch.

La comparazione con Apple e l’esclusività potenziale

Il gesto “Alza per parlare” si rifà al sistema “Alza per parlare” già in uso sui dispositivi Apple. Gli utenti di Apple Watch possono attivare Siri alzando il polso e parlando direttamente al dispositivo. Questa funzione è configurabile, dato che gli utenti possono decidere di disattivarla nel caso non fosse comoda.

Oltre al gesto di sollevamento, gli utenti Apple possono anche utilizzare le parole chiave “Siri” o “Hey Siri” oppure tenere premuto il pulsante della Digital Crown per accedere all’interfaccia di Siri. Questa vicinanza nella funzionalità solleva interrogativi sulla disponibilità della nuova funzione di Google: sarà un’esclusiva per il Pixel Watch o sarà accessibile a tutti i dispositivi Wear OS? Attualmente non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Google, ma la nostra impressione è che si possa orientare verso l’esclusività per i Pixel Watch, arricchendo ulteriormente l’esperienza d’uso di questo dispositivo.

Prospettive future e aggiornamenti attesi

Al momento, la funzione “Alza per parlare” non è attiva e non c’è stata ancora una conferma ufficiale da parte di Google riguardo alla sua implementazione. Gli sviluppatori e gli appassionati di tecnologia rimangono in attesa di ulteriori notizie e aggiornamenti su questo argomento.

La maggiore accessibilità e la facilità d’uso di reminiscenze gestuali potrebbero significare una svolta significativa nel modo in cui utilizziamo gli smartwatch e la loro integrazione con gli assistenti vocali. Questo potrebbe segnare un passo avanti non solo per Google, ma anche per gli utenti delle tecnologie wearable, rendendo ogni interazione più naturale e meno intrusiva.

Per chi desidera restare aggiornato su ulteriori sviluppi, è possibile seguire i canali di Google e diversi portali tecnologici che si occupano di monitorare le innovazioni nel campo degli smartwatch e delle applicazioni. La corsa all’innovazione tecnologica continua e questa è solo una delle tante modifiche che ci aspettano nei prossimi mesi.