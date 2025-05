Google si prepara per l’I/O 2025: l’AI al centro dell’attenzione

Nel mondo della tecnologia, la curiosità per le soluzioni artificiali cresce a vista d’occhio, soprattutto in vista del prossimo appuntamento annuale di Google, fissato per il 20 e 21 maggio 2025. È un evento atteso da molti, che promette un focus intenso sull’intelligenza artificiale. I recenti sviluppi nella sfera di Google suscitano interrogativi sul futuro del motore di ricerca e sul modo in cui gli utenti interagiranno con esso.

Utilizzare ChatGPT per le ricerche online: una guida in pochi passi

Se stai cercando di ottimizzare la tua esperienza di ricerca utilizzando ChatGPT, segui questi semplici passaggi. Innanzitutto, visita il sito chat.openai.com e accedi al tuo account. Una volta dentro, seleziona “Nuova Chat” nella barra laterale per avviare una conversazione. Qui, puoi formulare domande o porre temi chiaramente, come ad esempio: “Perché gli orsi polari non mangiano i pinguini?”. Dopo aver ricevuto una risposta, sentiti libero di fare ulteriori domande per approfondire l’argomento. Questo potrebbe rappresentare un nuovo modo di effettuare ricerche nel futuro, ma rimane un interrogativo se gli utenti si fideranno di ChatGPT rispetto a Google.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Google I/O 2025: l’attenzione sull’intelligenza artificiale

La conferenza Google I/O si avvicina e si preannuncia ricca di novità riguardanti l’intelligenza artificiale. Rispetto all’edizione dell’anno passato, le voci si intensificano riguardo all’introduzione di strumenti innovativi. Secondo quanto riportato da The Information, nei giorni che precedono la conferenza, Google ha rivelato a dipendenti e sviluppatori esterni alcuni strumenti in arrivo. Tra questi, si parla di un nuovo assistente AI progettato per supportare i programmatori in ogni fase dello sviluppo software.

Questo strumento, interno, è conosciuto come “agente del ciclo di vita dello sviluppo software”. La sua funzione consiste nell’affiancare gli ingegneri durante le varie fasi, dalla gestione dei compiti alla generazione della documentazione. Fonti vicine alle dimostrazioni hanno descritto l’AI come un collaboratore costante, capace di individuare bug e segnalare problemi di sicurezza. Anche se non è chiaro quando sarà reso disponibile al pubblico, ci sono buone probabilità di poterlo vedere in azione durante la conferenza.

Novità nel motore di ricerca di Google

In un’ottica volta a migliorare l’esperienza utente, Google sta testando una nuova funzione che potrebbe trasformare la sua applicazione di ricerca in qualcosa di simile a Reddit. Questo cambiamento include l’introduzione di una sezione commenti nella versione mobile di Google Search, dove gli utenti possono postare, rispondere e votare sui commenti. Attualmente, questa funzionalità appare per ricerche legate a eventi sportivi, come confronti tra squadre.

Questa strategia sembra parte di uno sforzo globale di Google per mantenere l’attenzione degli utenti sul motore di ricerca, specialmente di fronte alla crescente concorrenza di piattaforme AI come ChatGPT e il suo Gemini. Ci sono state segnalazioni di un calo nell’attività di ricerca sui dispositivi Apple, quindi Google potrebbe essere alla ricerca di nuove strade per rimanere rilevante.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato di ricerca

Il tema dell’intelligenza artificiale ha acquisito sempre più importanza, tanto che Eddy Cue, responsabile dei servizi di Apple, ha dichiarato che i motori di ricerca tradizionali potrebbero diventare obsoleti entro il 2035. Cue ha osservato che l’attività di ricerca su Google tramite dispositivi Apple ha già mostrato un calo nell’aprile scorso, il primo calo in assoluto. Questo fenomeno è legato all’aumento dell’uso dell’AI, e Cue ritiene che questa tendenza potrebbe ridurre progressivamente l’influenza di Google.

In aggiunta, il colosso di Cupertino riceve annualmente 20 miliardi di dollari da Google per mantenere il suo motore di ricerca come predefinito sui dispositivi Apple. Questa accordo è al centro dell’attenzione della Giustizia degli Stati Uniti, che sta investigando su presunti comportamenti monopolistici di Google nel campo della ricerca, cercando di smantellare tali intese. Questi sviluppi rappresentano un interessante punto di svolta nel panorama della tecnologia e potrebbero influire profondamente sulle dinamiche di mercato nel prossimo futuro.