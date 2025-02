Google si prepara a lanciare i suoi primi negozi fisici in India: una nuova era di retail

Nell'attuale panorama commerciale, sta emergendo una notizia di grande rilevanza. Google, dopo anni di operazioni prevalentemente online e della dipendenza da rivenditori autorizzati, si appresta ad aprire i suoi primi negozi fisici al di fuori degli Stati Uniti. Questa mossa rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione del colosso tecnologico americano, intenzionato a competere sempre di più con Apple. Secondo fonti informate, le nuove boutique potrebbero sorgere in alcune delle città più dinamiche dell'India, come Nuova Delhi e Mumbai.

L'importanza della scelta delle città

Le località prescelte per i negozi fisici di Google non sono casuali. Nuova Delhi e Mumbai sono due dei centri urbani più importanti e popolosi del paese, con un alto potenziale di consumatori interessati alla tecnologia. Le dimensioni previste per i negozi sono piuttosto significative, cadauno dovrebbe misurare circa 15.000 piedi quadrati. Attualmente, l'informazione riguardo al progetto rimane riservata, ma la selezione delle città suggerisce che Google stia cercando di conquistare rapidamente il mercato indiano, noto per la sua crescente domanda di prodotti tecnologici.

Un altro punto di interesse è Gurugram, una città satellite di Nuova Delhi, che ospita società riconosciute come Uber e Meta. Qui, Google starebbe considerando di aprire uno dei suoi nuovi store. Le approvazioni normative sono ancora in attesa, ma le indicazioni attuali parlano di un piano concreto che si appresta a diventare realtà. Anche Bengaluru, un'importante capitale tecnologica in India, era in lizza per ospitare i negozi, ma le città di Nuova Delhi e Mumbai sembrano ora avere la precedenza.

La strategia di market entry di Google

L'apertura di negozi fisici si inserisce in una strategia più ampia che Google intende perseguire, emulando in parte il modello di successo di Apple. Negli ultimi vent'anni, il gigante di Cupertino ha costruito una rete di oltre 500 negozi nel mondo, utilizzandoli come strumenti chiave per stimolare le vendite dirette ai consumatori. Google, a sua volta, ha intenzione di seguire un approccio simile, in modo da aumentare la propria visibilità e impatto sul mercato indiano.

Prima di questa mossa, Google ha fatto affidamento su rivenditori terzi autorizzati per gestire le vendite dei suoi prodotti in India. Questa situazione ricorda il passaggio di Apple che, solo nel 2023, ha aperto i suoi primi negozi a Mumbai e Nuova Delhi, portando la sua offerta direttamente ai consumatori. Google, quindi, potrebbe finalmente entrare in una fase in cui controlla direttamente la sua presenza al dettaglio e le strategie di marketing.

La competitività nel mercato degli smartphone

Il mercato indiano per i dispositivi smartphone è attualmente in forte espansione. Con oltre 712 milioni di utenti, l'India rappresenta una delle opportunità di crescita più ambite nel mondo della tecnologia. Tuttavia, la competizione è serrata. Apple ha già conquistato il 55% del segmento premium degli smartphone in India, ovvero quel mercato composto dai dispositivi con prezzi superiori ai 520 dollari, secondo i dati del 2024.

In confronto, Google con il suo dispositivo Pixel possiede solo il 2% di quota di mercato. Ciò pone una serie di sfide per il gigante della tecnologia, che ha già stanziato un investimento di ben 10 miliardi di dollari nel paese. L'azienda dovrà non solo incrementare le sue vendite, ma anche costruire una reputazione forte nel mercato indiano, dove la concorrenza di marchi globali e locali è spietata.

Con l'apertura di questi nuovi negozi e una strategia orientata al retail, Google può ambire a una maggiore penetrazione nel mercato indiano, affrontando così una delle economie in più rapida crescita nel panorama tecnologico globale. Le aspettative sono alte e gli occhi sono puntati su questa evoluzione, che potrebbe ridefinire il modo in cui Google interagisce con i consumatori in India.