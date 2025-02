Google si espande: un nuovo store a Washington D.C., l'ottavo negli Stati Uniti

Nel cuore di Washington D.C., Google sta per inaugurare un nuovo store, segnando una significativa espansione della sua presenza nel settore della vendita al dettaglio. Questo nuovo punto vendita rappresenta l'ottava apertura in territorio statunitense e sarà il primo nella capitale. Con questa mossa, Google intende far crescere la sua visibilità e interazione con il pubblico, offrendo uno spazio per presentare i suoi prodotti innovativi come Pixel, Nest e Fitbit.

Dettagli sulla nuova apertura

Google ha affittato uno spazio di circa 7000 piedi quadrati situato al 3235 M St. NW, nel noto quartiere di Georgetown. La notizia è stata confermata da EastBanc, il sviluppatore immobiliare commerciale proprietario dell'edificio. L'accordo include un contratto di locazione della durata di dieci anni. Questo passo arriva in un momento in cui Google sta ampliando il proprio negozio, già presente in importanti città americane come New York e in diverse località della California. Si prevede che il negozio di Washington D.C. diventi un importante punto di riferimento per la tecnologia nella città, permettendo ai visitatori di interagire direttamente con i dispositivi e le offerte di Google.

La strategia di retail di Google

Rispetto a colossi come Apple e Samsung, il rischio è che la presenza di Google sul territorio rimanga limitata, considerando che i suoi prodotti sono disponibili in molti negozi di terze parti ma non in un numero adeguato di punti vendita ufficiali. Attualmente, Google ha cinque negozi attivi, concentrati principalmente a New York e California, e nel 2024 ha aperto store anche in Massachusetts e Illinois. Fortunatamente, Google ha annunciato l'apertura di ulteriori località, compresi i futuri store a Santa Monica, California, e Austin, Texas, portando a tre le nuove aperture previste per l'anno.

Un luogo per l'esperienza del cliente

Nei Google Store, i clienti possono esplorare in prima persona i vari dispositivi e ottenere supporto direttamente dagli esperti. Questo aspetto è cruciale per competere con l'ampia rete di vendita al dettaglio e di assistenza di Samsung e Apple. All'interno di questi spazi, il personale è formato per assistere i clienti con test pratici dei prodotti e servizi di riparazione, contribuendo così a creare un ambiente accogliente e informativo. Il nuovo store di Georgetown non sarà diverso: sarà progettato per attrarre e educare i consumatori sui vantaggi delle tecnologie Google, creando un legame più forte tra il brand e il pubblico.

Progetti futuri di Google

Dopo l'apertura del primo negozio a Chelsea nel 2021, Google ha chiaramente intenzione di espandere la propria rete di negozi. Oltre alla nuova apertura a Washington D.C., lo store di Santa Monica è programmato per aprire il 7 marzo, mentre sono in fase di pianificazione anche gli sviluppi per l'ubicazione ad Austin. Con questi piani, Google sta cercando di conquistare un mercato competitivo e di consolidare la propria posizione nel settore della tecnologia di consumo. La direzione intrapresa sembra promettere bene, con l'obiettivo di avere otto punti vendita attivi in tutto il paese entro la fine dell'anno, sempre che le tempistiche restino in carreggiata.