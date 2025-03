Google Shopping si rinnova: il nuovo stilista AI e le funzionalità avanzate per gli utenti

L'interesse di Google nei confronti dello shopping online sta crescendo in modo significativo. L'azienda ha introdotto diverse caratteristiche per migliorare l'esperienza di acquisto degli utenti, tra cui una scheda dedicata sui risultati di ricerca e raccolte di consigli personalizzati, il tutto sotto l'ombrello di Google Shopping. Con nuove opzioni in arrivo, l'obiettivo del colosso tecnologico è spingersi oltre, creando strumenti innovativi per attrarre e coinvolgere gli acquirenti.

Un passo avanti con lo stilista AI

Il gigante di Mountain View ha in programma di lanciare un servizio di stilista AI, destinato a rivoluzionare il modo in cui gli utenti si avvicinano al loro shopping. Questo strumento, oltre a suggerire abbinamenti di abbigliamento, fornisce anche segnalazioni relative a prodotti di bellezza, integrando la realtà aumentata. Nonostante le novità siano in fase di sviluppo, al momento sono disponibili solo per il mercato statunitense, ma si prevede che arriveranno presto anche altrove.

Con lo stilista AI, gli utenti che cercano specifici articoli di abbigliamento avranno accesso a una serie di suggerimenti su complementi e vestiti coordinati. Ogni suggerimento include link diretti ai prodotti, facilitando il percorso di acquisto. L'intenzione è rendere l'interazione più personale, utilizzando un linguaggio colloquiale e amichevole, capace di guidare l'acquirente nel processo di selezione.

Funzionalità di bellezza in realtà aumentata

Un altro aspetto interessante del nuovo servizio riguarda le opzioni di bellezza in realtà aumentata, supportate dalla tecnologia Gemini. Questa funzione permetterà agli utenti di provare virtualmente diversi prodotti cosmetici di tendenze, ispirati o creati da celebrità e influencer del momento. Attraverso un'interfaccia interattiva, gli acquirenti potranno testare vari articoli di bellezza, visualizzando come potrebbero apparire prima di procedere all'acquisto.

Grazie a questa innovazione, Google sta puntando a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento e desideroso di un'esperienza di acquisto immersiva e dinamica. L'aspetto avanguardistico di queste funzionalità arricchisce ulteriormente l'offerta di Google Shopping, trasformando il modo in cui gli utenti interagiscono con i prodotti.

Accessibilità e utilizzo del nuovo stilista AI

Lo stilista AI di Google sarà accessibile sia su dispositivi mobili che desktop, rendendo le nuove funzionalità fruibili da un'ampia gamma di utenti. Gli articoli potranno essere identificati attraverso un badge specifico, rendendo chiaro quali prodotti sono idonei alla nuova esperienza di prova virtuale. Questa soluzione si propone non solo di semplificare il processo d'acquisto ma anche di aumentare il coinvolgimento dei clienti, offrendo un'anteprima realistica di come ogni capo potrebbe apparire indossato.

Inoltre, la funzione di "prova virtuale" permetterà agli utenti di sovrapporre capi d'abbigliamento sulle proprie foto, rendendo così la scelta delle taglie molto più semplice e intuitiva. Le taglie disponibili andranno dalla XXS fino alla XXL, garantendo un’ampia inclusività per diverse conformazioni fisiche.

Con queste implementazioni, Google si sta preparando a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel vasto panorama dell'e-commerce, cercando di attrarre un pubblico che desidera non solo acquistare, ma anche vivere un’esperienza di acquisto innovativa e personalizzata.