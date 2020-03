Google, la seconda Developer Preview di Android 11 è ufficiale: tutti i miglioramenti

Google ha rilasciato la sua seconda Developer Preview di Android 11 con diverse modifiche e miglioramenti alla build. Come suggerisce il nome, l’anteprima è pensata appositamente per gli sviluppatori e molte funzionalità / modifiche sono rivolte proprio a questi utenti.

La seconda anteprima per sviluppatori si presenta con una serie di funzionalità, tra cui un’aggiunta al sistema di sblocco del telefono tramite riconoscimento facciale che ora ottiene il pulsante “Richiedi occhi aperti”. Ciò significa che il telefono non si sbloccherà se gli occhi non sono aperti, ed è un’introduzione che gli utenti avevano richiesto con grande insistenza dopo aver riscontrato serie problematiche a livello di privacy.

Insieme a questo, la seconda anteprima per sviluppatori aggiunge funzionalità come l’API 5G, il rilevamento dell’angolo di cerniera per i pieghevoli, la frequenza di aggiornamento variabile per app e giochi e altro ancora. Per quanto riguarda l’API di stato 5G, questa introduzione consente agli utenti di verificare se si trovano su una nuova rete 5G o su una rete non autonoma. Gli sviluppatori possono utilizzare questa funzione per evidenziare l’esperienza 5G dell’app quando l’utente è connesso.

Google ha introdotto anche la funzione di screening automatico delle chiamate per i Pixel 4, che consente agli utenti di sapere chi sta chiamando e perché, anche prima di rispondere alla chiamata. Questa funzione è stata migliorata da BigG, e ora le app di screening delle chiamate possono segnalare un motivo di rifiuto delle chiamate.

Importante anche la frequenza di aggiornamento variabile, che consente alle app e ai giochi di impostare una frequenza dei fotogrammi preferita: un’aggiunta di rilievo, dato il numero crescente di dispositivi con schermate di frequenza di aggiornamento molto elevate.

Il celebre forum di sviluppatori XDA ha individuato anche altre modifiche e alcuni ulteriori miglioramenti con la seconda anteprima, come ad esempio il rinnovamento dell’app Pixel Wallpaper e l’aggiunta di un nuovo “audio HD” per l’audio Bluetooth.

