Google rivoluziona la ricerca con intelligenza artificiale: novità per utenti e acquisti online

Google, il colosso di Mountain View, sta facendo importanti passi avanti nel campo dell'intelligenza artificiale, ampliando la disponibilità delle sue innovative funzionalità. Tra queste, spicca l'AI Overview, ora accessibile anche in Italia, e una nuova modalità sperimentale chiamata AI Mode. Alcune di queste novità riguardano anche Google Shopping, che integra tecnologie di realtà aumentata e intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza d'acquisto.

AI overview in Italia e le nuove potenzialità di Gemini 2.0

Di recente, Google ha reso disponibile la funzione AI Overview in Italia, una caratteristica progettata per semplificare la ricerca online offrendo sintesi generate automaticamente con informazioni principali e link per approfondire. Questo strumento si sta diffondendo gradualmente, raggiungendo un numero crescente di utenti in diverse lingue e regioni, inclusa l'Italia, sia utilizzando smartphone che computer.

Le AI Overview non appaiono in ogni ricerca, ma vengono attivate in particolare quando Google rileva che l'intelligenza artificiale potrebbe risultare d’aiuto per una comprensione più rapida e approfondita di informazioni complesse che provengono da varie fonti. Questa funzione facilita il percorso dell'utente verso la conoscenza, offrendo risposte chiare e puntuali.

Nel frattempo, Google ha lanciato negli Stati Uniti Gemini 2.0 per l'AI Overview. Questa nuova versione presenta funzionalità potenziate, come la capacità di rispondere a domande più elaborate, incluse quelle su programmazione e matematica avanzata. Gemini 2.0 gestisce anche richieste di tipo multimodale, migliorando ulteriormente la qualità e la rapidità delle risposte. Inoltre, l’uso di AI Overview è esteso anche agli utenti minori di 18 anni, segnando un’importante apertura verso un pubblico più giovane.

AI mode: la nuova frontiera per la ricerca avanzata

In continuità con il potenziamento della ricerca intelligente, Google ha introdotto AI Mode, una caratteristica sperimentale che amplia le funzionalità di AI Overview. Questa nuova modalità cerca di abilitare un ragionamento più complesso, accogliendo domande che richiedono riflessioni più profonde e analisi comparative. Si basa su una versione personalizzata di Gemini 2.0, la quale può diventare un supporto prezioso per ricerche che necessitano di una comprensione dettagliata.

AI Mode combina modelli avanzati con il vasto repertorio informativo di Google. Si avvale di una tecnica innovativa chiamata “query fan-out”, che esegue ricerche correlate simultaneamente su vari sotto-argomenti e una moltitudine di fonti per fornire all'utente una risposta chiara e concisa. Questo approccio è utile, ad esempio, per domande sui vari dispositivi di monitoraggio del sonno, poiché Gemini 2.0 può gestire ricerche in più fasi, adattando le risposte in base alle informazioni raccolte.

Attualmente, la modalità AI Mode è in fase di test e i primi invitati a partecipare sono gli abbonati a Google One AI Premium. Google sta anche lavorando su aggiornamenti futuri, che includeranno più risposte visive, formattazioni arricchite e modi alternativi per accedere a contenuti web utili.

Google shopping e innovazioni grazie all'IA e alla realtà aumentata

Google Shopping si sta evolvendo, integrando modelli di intelligenza artificiale con Shopping Graph, facilitando così la realizzazione delle visioni di moda e bellezza degli utenti. Con una nuova funzionalità chiamata Vision Match, gli utenti possono descrivere i capi che hanno in mente e ricevere suggerimenti concreti su come potrebbero apparire e dove acquistarli.

Vision Match utilizza algoritmi di generazione immagini via IA per elaborare idee di abbigliamento richieste, mostrando articoli simili disponibili per l'acquisto. Cliccando sulla voce “Non riesci a trovarlo? Crealo", gli utenti possono visualizzare una serie di opzioni che soddisfano le loro esigenze di stile.

Oltre a questo, Google ha lanciato uno strumento di prova virtuale ampliato, che consente agli utenti di visualizzare vestiti di varie marche direttamente su se stessi. I modelli di apprendimento automatico aggiornati di Google hanno reso possibile mostrare un look completo, in modo che gli utenti possano avere un'idea chiara di come un capo possa integrarsi nel loro stile personale.

Infine, Google sta arricchendo anche l'esperienza di shopping legata alla bellezza. Una nuova funzione di bellezza in AR permette agli utenti di testare vari look di trucco ispirati a celebrità e tendenze. Attraverso il proprio smartphone, è sufficiente toccare “Guarda i look su di te” e selezionare “Provalo” per iniziare a combinare diversi prodotti di trucco come rossetti e eyeliner in modo innovativo.

Queste novità potrebbero cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con il web e con i propri acquisti, segnando una nuova era per l'e-commerce e la ricerca online. La scalata di Google nel mondo dell'intelligenza artificiale pone le basi per un futuro in cui le ricerche e gli acquisti diventeranno sempre più interattivi e personalizzati.