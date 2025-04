Google ripristina il tasto per la modalità Non Disturbare in Android, dopo le lamentele degli utenti

Con l’uscita dell’aggiornamento Android 15 QPR2, gli utenti hanno iniziato a notare un cambiamento significativo rispetto alla funzionalità Non Disturbare. Questo aggiornamento ha introdotto una nuova funzione chiamata “Modes“, che ha sostituito il precedente tasto rapido dedicato alla modalità Non Disturbare dal pannello delle impostazioni rapide.

Cambiamenti della modalità Non Disturbare in Android 15 QPR2

L’aggiornamento alla versione 15 QPR2 di Android ha portato con sé la funzionalità “Modes“, una novità pensata per consentire agli utenti di personalizzare i loro programmi di Non Disturbare. Tuttavia, questa modifica ha sollevato numerose critiche, in particolare da parte di coloro che utilizzavano il tasto rapido per attivare la modalità Non Disturbare. Fino a questo aggiornamento, bastava un semplice tocco per attivare o disattivare la funzionalità. Ora, per accedere alla modalità Non Disturbare, è necessario aprire un nuovo pannello e selezionare l’opzione, il che richiede ora due tap anziché uno.

Questa complicazione ha lasciato molti utenti insoddisfatti, in particolare chi utilizza frequentemente questa modalità durante la giornata. La funzionalità di attivazione in un solo tocco era molto apprezzata e il cambio ha avuto un impatto negativo sull’esperienza degli utenti.

Con l’introduzione di questa novità, Google ha cercato di rispondere a richieste di personalizzazione più elaborate, permettendo di impostare nomi personalizzati, icone, attivatori e altre opzioni di visualizzazione. Tuttavia, il fatto che questa opzione di personalizzazione abbia portato a un incremento del numero di passaggi necessari per attivare la modalità Non Disturbare ha infastidito gli utenti.

Ritorno della funzione “Non Disturbare“

Fortunatamente, Google ha ascoltato le lamentele e sembra essere al lavoro per ripristinare il precedente tasto rapido dedicato alla modalità Non Disturbare. Durante la beta 4 di Android 16, è stato scoperto che il colosso tecnologico sta sviluppando un nuovo tasto che funziona esattamente come quello precedente. Questo nuovo tasto, una volta rilasciato, sarà disponibile accanto al pannello “Modes“, permettendo agli utenti di scegliere liberamente quale utilizzare.

Questo significa che gli utenti potranno finalmente tornare ad avere un acceso e spegni rapido della modalità Non Disturbare, mantenendo però anche la possibilità di avere accesso alle nuove funzionalità delle Modes. Chi preferisce una modalità di attivazione semplice e immediata potrà farne richiesta, mentre chi ama le opzioni di personalizzazione avrà la possibilità di esplorare il nuovo sistema.

Tempistiche di rilascio e alternative

La funzionalità è già attiva e funzionante nella beta di Android 16, ma non è chiaro quando Google deciderà di renderla disponibile per tutti gli utenti. Sebbene sarebbe ideale un rilascio nella versione stabile di Android 16, considerando che la beta 4 è l’ultimo grande aggiornamento prima del lancio ufficiale, le tempistiche di attivazione dipendono da vari fattori.

Tuttavia, è improbabile che Google rimandi questa funzione fino ad Android 17. È plausibile che il nuovo tasto arrivi con il primo aggiornamento trimestrale di Android 16 . Per coloro che non vogliono attendere, è disponibile un’app open-source che consente di ottenere un tasto dedicato alla modalità Non Disturbare.

La comunità degli utenti è in attesa di aggiornamenti, e le novità in arrivo potrebbero rivelarsi un buon compromesso tra semplicità d’uso e funzioni avanzate.