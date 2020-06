Google rinvia ancora il lancio del Pixel 4a. Ufficialità a luglio, sul mercato a ottobre?

Il lancio del Pixel 4a sembra non arrivare mai. Il nuovo telefono di Google è atteso da mesi, ma stando a quanto emerso nelle ultime ore pare che gli utenti dovranno aspettare ancora un pò.

Google avrebbe dovuto annunciare il telefono il mese scorso durante il suo evento I / O, ma il tutto si è consumato con un nulla di fatto. Alcune settimane fa è stato riferito che il dispositivo sarebbe stato lanciato il 13 luglio, ma negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli che lasciano presupporre un’attesa molto più lunga.

Secondo il noto “leaker” Jon Prosser (@Jon_prosser), il 13 luglio viene confermata come data in cui il gigante di Mountain View ufficializzerà il nuovo telefono, ma per il lancio sul mercato bisognerà aspettare ancora qualche altro mese. La variante “Just Black” verrà infatti commercializzata a partire dal prossimo 22 ottobre, mentre la colorazione “Barely Blue” “è stata rimossa completamente”.

Lo scorso mese di maggio era stato lo stesso Jon Prosser a rivelare che la variante nera sarebbe arrivata sul mercato il 6 agosto, mentre per la variante blu si immaginava un lancio il 1 ottobre. Al momento non sembrano esserci spiegazioni sul perché la data è cambiata per la versione nera, nè tantomeno sui motivi che hanno portato alla rimozione della variante blu.

In un tweet successivo, Jon Prosser ha anche aggiunto che questo progressivo slittamento dovrebbe riguardare anche il Pixel 5, che non sarà quindi annunciato ad ottobre. Per Prosser, infatti, il Pixel di quinta generazione potrebbe essere annunciato a novembre.

Stando a quanto emerso nelle varie indiscrezioni Pix, l 4a avrà un display “punch-hole” e sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 730. Non verrà fornito con Active Edge e non ci sarà alcuna variante XL, anche se sono dettagli che devono ancora trovare conferma.

Fonte Gizmochina