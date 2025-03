Google rilascia l’aggiornamento Beta 3.1 di Android 16: ecco cosa sapere

Nelle ultime settimane si è discusso ampiamente dell’aggiornamento Beta 3 di Android 16, che ha segnato un passo importante nel programma di stabilizzazione della piattaforma. Ora, Google introduce un ulteriore aggiornamento intermedio: la Beta 3.1. Questo aggiornamento, di natura correttiva, non apporta nuove funzionalità significative, ma si concentra su piccoli fix di sistema.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Aggiornamento Beta 3.1: cosa include

Il rilascio della Beta 3.1 di Android 16 comporta essenzialmente un insieme di patch e correzioni minori. Con un peso di soli 7 MB, l’aggiornamento si rivolge esclusivamente agli utenti che partecipano al programma beta e possiedono dispositivi Pixel compatibili. Non si tratta di una novità all’interno della beta, ma un’opportunità per migliorare la stabilità e le prestazioni del sistema operativo in preparazione per futuri aggiornamenti.

Sebbene Google non abbia specificato che questa sia l’ultima versione prima dell’attesa Beta 4, è chiaro che l’azienda continuerà a monitorare il feedback degli utenti e a rilasciare ulteriori fix, se necessario. Pertanto, chi spera in un cambio di panorama funzionale dovrà essere paziente, poiché ulteriori aggiornamenti potrebbero già essere in cantiere.

Chi può scaricare l’aggiornamento

L’aggiornamento Beta 3.1 è riservato ai possessori di specifici modelli di Pixel. La lista comprende dispositivi come il Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Solo per questi modelli è possibile accedere alle nuove versioni beta, il che rappresenta un’importante opportunità per gli utenti che vogliono testare in anteprima le ultime novità del sistema operativo.

Per partecipare al programma beta, gli utenti devono semplicemente accedere al sito dedicato di Android Beta e seguire le istruzioni per accettare l’invito. Una volta completata la registrazione, riceveranno l’aggiornamento via OTA , solitamente rapidamente. Questo processo facilita l’adozione delle beta e consente a Google di ricevere feedback diretto.

Aggiornamento automatico per gli utenti beta

Gli utenti già registrati nel programma beta non dovranno compiere ulteriori azioni per ricevere l’aggiornamento alla Beta 3.1 di Android 16. Il sistema provvederà a inviare l’update automaticamente, come se fosse un normale aggiornamento di sistema. Questo approccio rende il processo di aggiornamento più fluido, garantendo così che gli utenti possano testare le ultime patch senza difficoltà.

Con queste correzioni, Google continua a dare importanza alla qualità e alla stabilità del suo sistema operativo, preparandosi a eventuali futuri sviluppi. Gli aggiornamenti intermedi come questo servono a garantire un’esperienza utente sempre più raffinata e priva di bug, un aspetto cruciale nel competitivo panorama degli smartphone oggi.