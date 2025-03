Google rilascia la nuova interfaccia di Family Link per una gestione migliore degli utenti junior

Recentemente, il colosso tecnologico Google ha annunciato una significativa ristrutturazione del servizio Family Link, progettato per supportare i genitori nel monitoraggio e nella gestione dei dispositivi Android utilizzati dai figli. Questa iniziativa mira a fornire strumenti più efficaci per regolare l’uso delle app e controllare i contenuti che i più giovani possono accedere.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Rilascio della nuova interfaccia

A pochi giorni dall’annuncio, Google ha avviato il rilascio della nuova interfaccia per l’app Family Link dedicata agli utenti Android, con la versione 2.47 già disponibile. Gli utenti di iOS, invece, dovranno attendere ulteriori aggiornamenti poiché la nuova interfaccia non è ancora stata resa disponibile per questi dispositivi. La nuova estetica non è solo un restyling superficiale, ma rappresenta un miglioramento significativo per facilitare la gestione delle attività digitali dei ragazzi.

Nuova organizzazione delle schede

Una caratteristica distintiva della nuova interfaccia è l’introduzione della scheda “Screen Time,” visibile in prima posizione. Qui i genitori possono monitorare in dettaglio il tempo che i figli spendono sui vari dispositivi, ricevendo un riepilogo sull’utilizzo delle app e accedendo facilmente alle impostazioni per stabilire limiti di tempo di utilizzo. Questo strumento è fondamentale per aiutare a educare i giovani all’uso consapevole della tecnologia.

La scheda “Controlli” rappresenta un altro elemento centrale della rinnovata interfaccia, consentendo di gestire tutte le impostazioni relative agli account dei figli. Le modifiche visive ispirate al design Material You rendono l’interfaccia più intuitiva e accattivante. In questa scheda, i genitori possono anche approvare i download delle applicazioni e bloccare l’accesso a siti web specifici, garantendo un ambiente online più sicuro per i propri bambini.

Monitoraggio della posizione

Un’ulteriore funzione utile è contenuta nella scheda “Posizione,” che permette di visualizzare la posizione dei bambini su una mappa in tempo reale. Questo strumento aiuta i genitori a rimanere informati sui movimenti dei figli, garantendo così una maggiore tranquillità. Google ha enfatizzato che la nuova interfaccia di Family Link è stata progettata per supportare i genitori che hanno più di un figlio da monitorare. Infatti, è possibile passare facilmente da un profilo all’altro con un semplice tocco sull’icona situata nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Funzioni migliorate per una maggiore facilità d’uso

Il rinnovato Family Link è strutturato per semplificare ulteriormente l’esperienza utente, rendendo più accessibili le impostazioni di protezione e gestione. La facilità d’uso è stato uno degli obiettivi principali del team di sviluppo, rendendo l’app un punto di riferimento per i genitori che desiderano avere sotto controllo le attività digitali dei propri figli.

L’applicazione Family Link è disponibile per il download su Google Play Store, e con queste nuove funzionalità, Google continua a puntare alla creazione di un ambiente digitale più sicuro e controllato per le famiglie moderne.