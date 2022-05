Google rilascia la Android 12 QPR Beta 3: le novità dell’aggiornamento

A distanza di un mese dal lancio della seconda beta, Google ha appena rilasciato la Android 12 QPR Beta 3. Si tratta della terza versione beta del prossimo rilascio di funzionalità trimestrale, previsto per giugno sui dispositivi Pixel compatibili.

La terza Beta porta con sé le patch di sicurezza di maggio, ma anche altre importanti novità. Ad esempio, la beta va ad eliminare un bug che fa apparire una linea bianca sui modelli Pixel 6 Pro non impostati per visualizzare sempre l’ora; inoltre, con questo aggiornamento sembrano risolti anche i problemi che riducono la qualità delle telefonate e limitano la connettività. Viene infine eliminato un bug che causa l’arresto anomalo dell’app NHS COVID-19 ogni volta che viene avviata.

Tuttavia, ci sono ancora diversi problemi irrisolti, su tutti l’arresto anomalo di Pixel 6 e Pixel 6 Pro quando si tenta di scattare una fotografia con uno di questi modelli. Il Pixel 6 Pro potrebbe inoltre ottenere la funzione Face Unlock – ovvero la possibilità di sbloccare il telefono tramite il riconoscimento facciale – con il rilascio delle funzionalità trimestrali di giugno, anche se non compare nella versione beta.

La versione beta di oggi sarà l’ultima prima del rilascio del Pixel Quarterly Feature Drop, programmato per il 6 giugno. Gli utenti intenzionati ad installare Android 12 QPR Beta 3 non potranno procedere all’installazione di Android 13 Beta 1 sul proprio telefono e dovranno necessariamente attendere il rilascio della Beta 2 di Android 13.

Per installare Android 12 QPR Beta 3 sul proprio telefono Pixel compatibile, basta andare sul programma Android Beta e cliccare su “Visualizza i tuoi dispositivi idonei” per vedere un’immagine del proprio Pixel con la scritta Opt-In in basso. Entro 24 ore si riceverà un aggiornamento OTA che include la QPR Beta. Come spiega anche Google, “una volta registrato, il tuo dispositivo riceverà regolari aggiornamenti over-the-air (OTA) alle ultime build di Android 12 attraverso (e inclusa) la versione QPR finale”.

Come ogni software Beta, anche Android 12 QPR Beta 3 non è stabile e alcune delle funzionalità non funzioneranno come previsto. Ad esempio, una delle problematiche “classiche” consiste in un calo temporaneo della durata della batteria. In più, il consiglio è sempre quello di eseguire il backup di tutti i dati prima di iniziare il processo di aggiornamento.

Fonte Phone Arena