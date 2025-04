Google rafforza la sicurezza degli annunci pubblicitari con modelli di intelligenza artificiale

Un nuovo report sul controllo degli annunci pubblicitari da parte di Google, relativo al 2024, rivela una significativa evoluzione nel modo in cui l’azienda affronta la diffusione di contenuti pubblicitari dannosi. Utilizzando modelli linguistici avanzati, Google ha potenziato la propria capacità di individuare e sospendere account di spam e truffa, segnando un momento di svolta che potrebbe placare anche i più accaniti scettici nei confronti dell’intelligenza artificiale.

Investimento nell’intelligenza artificiale per la sicurezza degli annunci

Nel suo report, Google sottolinea di aver implementato più di 50 modelli linguistici potenziati per il monitoraggio delle sue politiche pubblicitarie. Sottolineando di aver sempre operato attivamente in questo ambito, Google ha riferito che ben il 97% delle azioni di enforcement nel settore pubblicitario nel 2024 è stato realizzato grazie all’assistenza dell’intelligenza artificiale. Questo approccio innovativo non solo ha semplificato le operazioni di controllo, ma ha anche dimostrato di richiedere meno dati per prendere decisioni rapide, rendendo così più efficiente la risposta alle tecniche di frodi in continua evoluzione.

Questa transizione è stata cruciale nel contenere la proliferazione di truffe online, con Google in grado di individuare e gestire le campagne pubblicitarie illecite in modo più tempestivo rispetto al passato. L’azienda ha anche evidenziato come i modelli intelligenti siano capaci di adattarsi rapidamente ai cambiamenti delle strategie fraudolente, aumentando così la protezione degli utenti finali.

Risultati tangibili nel contrasto alle frodi pubblicitarie

I risultati ottenuti da Google nel 2024 sono impressionanti. Sono stati sospesi ben 39,2 milioni di account pubblicitari negli Stati Uniti per attività fraudolente, un numero che supera nettamente i 12,7 milioni di account sospesi nel 2023. Le cause più comuni che portano a una sospensione includono l’abuso di reti pubblicitarie, un uso improprio dei dati di personalizzazione, false affermazioni mediche e violazioni di marchi, con un’ampia gamma di pesanti trasgressioni.

Questo incremento nella sospensione degli account non è solo un segno di una maggiore sorveglianza; indica anche una proattività nel prevenire la potenziale diffusione di contenuti dannosi. Infatti, Google riporta che la maggior parte degli account sospesi sono stati bloccati prima ancora che avessero l’opportunità di pubblicare un singolo annuncio, evidenziando così l’efficacia del nuovo sistema implementato.

Combattono ancora gli annunci dannosi

Nonostante gli sforzi significativi, Google riconosce che la lotta contro gli annunci dannosi non è ancora definitiva. Nel report, l’azienda ha comunicato di aver identificato e rimosso 1,8 miliardi di annunci dannosi negli Stati Uniti e 5,1 miliardi a livello globale nel corso dell’anno. Sebbene questo rappresenti una leggera diminuzione rispetto ai 5,5 miliardi di annunci rimossi nel 2023, il dato suggerisce che Google sia riuscita a ridurre il numero totale di contenuti da eliminare grazie a una gestione preventiva più efficiente degli account sospetti.

Questa strategia ha permesso a Google di alzare ulteriormente l’asticella nella protezione degli utenti, dimostrando che con l’ausilio della tecnologia è possibile migliorare significativamente la sicurezza degli spazi pubblicitari online. La lotta contro le frodi pubblicitarie è un campo in costante evoluzione e Google sembra determinata a restare un passo avanti nella protezione delle proprie piattaforme e dei propri utenti.