Google punta al mercato degli smartphone premium in India: strategie e sfide

Nell'ambito delle strategie di espansione dei mercati da parte di Google, i dispositivi Pixel rappresentano un punto di riferimento per chi cerca un'esperienza Android pura. Nonostante il loro potenziale, i Pixel non sono diventati un marchio di uso quotidiano come Apple, Samsung e Motorola negli Stati Uniti. Tuttavia, Google ha registrato una crescita significativa in mercati selezionati, come il Giappone, dove i Pixel sono emersi come il terzo marchio di smartphone più venduto. Ora, l'attenzione si sposta sull'India, un mercato in rapida evoluzione.

Ambizioni nella fascia alta del mercato indiano

Nel corso del MWC 2025, è emerso chiaramente l'interesse di Google nel penetrare il mercato degli smartphone premium in India. Mike Abary, Vice President of Devices & Services Business per l'APAC di Google, ha sottolineato come l'impegno dell'azienda per la produzione locale sia una delle chiavi per conquistare i consumatori indiani. Questa decisione non è motivata solo da fattori economici, ma si basa anche sulla convinzione che l'India diventerà uno dei più grandi mercati al mondo per i telefoni di alta gamma.

Abary ha evidenziato l'importanza dei "grandi leve di accessibilità" che stanno emergendo nel Paese, permettendo a un numero sempre maggiore di consumatori indiani di accedere a dispositivi costosi. Tuttavia, Google deve affrontare una concorrenza significativa da parte di brand già affermati come Vivo, Xiaomi e OPPO, i quali non solo offrono prezzi competitivi, ma anche una forte presenza al dettaglio. Marche come Samsung e Apple, inoltre, godono di una fedeltà di marca consolidata grazie ai loro modelli precedenti, ancora apprezzati per il loro rapporto qualità-prezzo.

L’importanza della consapevolezza del marchio

Una grande sfida per Google in India è la scarsa consapevolezza del marchio Pixel. Abary ha affermato che far conoscere la presenza dei Pixel è una delle difficoltà maggiori che l'azienda sta affrontando. "È un’assenza di consapevolezza che Pixel esista. Sappiamo che dobbiamo investire in questo aspetto per far conoscere i nostri prodotti in modo più profondo e consistente." Questo obiettivo richiede un forte impegno finanziario e di marketing, affinché i consumatori indiani possano familiarizzare con i dispositivi Google.

Espansione delle funzionalità Pixel

Una delle principali lamentele da parte dei consumatori indiani è l'assenza di alcune funzionalità esclusive dei Pixel, che sono disponibili in altri mercati, come quello statunitense. Funzionalità come il Call Screening e lo Spam Detection, che potrebbero differenziare Google dagli altri produttori indiani, non sono ancora disponibili nel Paese. Abary ha confermato che Google è attivamente al lavoro per implementare queste funzioni in India e ha spiegato che il ritardo è più legato a questioni politiche che a sfide tecniche.

Un futuro nel retail e nei servizi post-vendita

Google ha intensificato la propria rete di vendita al dettaglio in India, anche se Abary non ha fornito dettagli sui futuri negozi propri dell'azienda. Tuttavia, ha confermato l'espansione dell'offerta di vendite tramite partnership con aziende come Croma e Reliance, con un incremento significativo della presenza fisica in oltre 150 punti vendita. Inoltre, Google sta migliorando i servizi post-vendita aprendo centri di assistenza a Bengaluru e Delhi, con un terzo centro programmato a Mumbai, per offrire un supporto più diretto e di alta qualità ai consumatori.

Sguardo alla smart home

Anche se Google ha una posizione nel mercato degli smart home in India, la sua presenza è stata altalenante, con Abary che ha riconosciuto le sfide di entrare in un mercato competitivo come quello delle telecamere di sicurezza. Nonostante ci sia una richiesta chiara per i dispositivi di streaming, Google ha deciso di non lanciare il Google TV Streamer nel Paese, giustificando che l'esperienza utente dei televisori smart più vecchi non giustificherebbe un'ulteriore offerta.

L’evoluzione di Google in India

Guardando al futuro, Google ha chiaramente in mente una strategia ben definita per conquistare una quota nel mercato premium degli smartphone in India. Con un impegno costante e un piano per migliorare la consapevolezza del marchio, assieme all'espansione della rete e dei servizi, Google mira a diventare un concorrente credibile in questo mercato affollato. Questi sforzi, sebbene conquistatori, sono accompagnati da sfide significative, che necessiteranno di continue innovazioni e adattamenti alle esigenze dei consumatori indiani.