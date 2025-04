Google pronta una svolta cromatica per l’app Impostazioni

Google sta rinnovando la sua app Impostazioni, introducendo icone più colorate per creare un’interfaccia più espressiva. Questa modifica segna l’inizio di un’evoluzione visiva che promette freschezza e vivacità all’interfaccia utente. Sebbene i dettagli siano ancora in fase di elaborazione, ci sono anticipazioni interessanti sull’approccio stilistico che Google intende adottare con il futuro aggiornamento.

La nuova estetica dell’app Impostazioni

Recentemente, sono emerse prove di come Google stia lavorando a un nuovo tema di design, conosciuto come Material Design 3 Expressive, che potrebbe esordire durante la prossima conferenza degli sviluppatori Google I/O. Le icone colorate appaiono come uno dei punti centrali di questa revisione. Anche se nella quarta beta di Android 16 non vi è stata una rivoluzione nelle modifiche all’interfaccia utente, è evidente che l’azienda sta introducendo elementi visivi più accattivanti.

Nel particolare, la homepage delle Impostazioni, il primo schermo che gli utenti visualizzano all’apertura dell’app, sta per subire un cambiamento significativo con l’introduzione di icone colorate. In passato, queste icone erano semplicemente grigie e prive di contorni, collocate a sinistra del testo, mentre il nuovo design prevede che le icone siano racchiuse in cerchi dai colori vivaci, dando un tocco di personalità all’interfaccia utente.

Confronto tra le versioni di Android

Attualmente, la versione di Android 15 presenta una homepage delle Impostazioni piuttosto sobria, con icone monocromatiche che non attirano l’attenzione. Tuttavia, in Android 16 Beta 4, è possibile notare queste nuove icone espressive, che conferiscono un aspetto più fresco e moderno all’app. Questo cambiamento potrebbe rivelarsi decisivo per utenti che cercano un’interfaccia più coinvolgente e vivace.

Tuttavia, non tutte le voci della homepage sono state aggiornate alla nuova estetica: per esempio, la voce ‘Benessere Digitale e controlli genitoriali’ continua a utilizzare l’icona grigia di un’app separata. Questa incoerenza suggerisce che ci sia ancora molto da fare prima che il redesign venga completamente implementato. Gli esperti non si aspettano che queste modifiche, comprese le nuove icone colorate, siano disponibili nella prima versione stabile di Android 16; probabilmente, il debutto dell’aspetto rinnovato dell’app Impostazioni avverrà in uno degli aggiornamenti trimestrali successivi oppure potrebbe slittare fino all’arrivo di Android 17 il prossimo anno.

Aspetti futuri del redesign

Non è da escludere che i colori e l’iconografia possano subire cambiamenti prima del lancio ufficiale del design. Al momento, il criterio alla base delle scelte cromatiche delle icone non appare evidente, sebbene alcuni elementi correlati sembrano condividere tonalità simili. Questa mancanza di coerenza potrebbe essere uno dei punti su cui Google si concentrerà nei prossimi aggiornamenti.

La curiosità degli utenti cresce in attesa di scoprire se gradiranno questi nuovi simboli colorati nell’app Impostazioni, e se la maggiore espressività visiva risulterà un successo o se si preferirà il classico look in scala di grigi. Sarà interessante osservare come questa evoluzione estetica influenzerà l’esperienza d’uso e come gli utenti reagiranno a questo cambiamento proposto dall’azienda californiana.

