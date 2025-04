Google pronta a presentare un nuovo Material Design più espressivo durante I/O 2025

Google si sta preparando a lanciare una nuova versione del Material Design, la sua iconica interfaccia grafica, al Google I/O 2025 che si terrà a maggio. Le anticipazioni riguardano un aggiornamento pensato per rendere le app più espressive, in linea con le tendenze attuali nel design di interfacce utente.

I segnali di un cambiamento imminente nel design

Recentemente, è emerso un cambiamento di codice nel repository GitHub della libreria Material Components Android, suggerendo che un team di sviluppatori di Google stia lavorando a un nuovo tema chiamato “Material3Expressive”. Il principio alla base di questo aggiornamento è quello di fornire agli sviluppatori strumenti per creare applicazioni più coinvolgenti e dinamiche. La comunicazione tra sviluppatori ha rivelato che Google sta sperimentando modalità per rendere le applicazioni più interattive con nuove caratteristiche esplicative.

La scoperta di un aggiornamento nel codice conferma l’intenzione dell’azienda di rinnovare il Material Design. Tuttavia, non è ancora chiaro quando Google intenda rilasciare ufficialmente questo nuovo aggiornamento. È stato infatti notato un documento interno contenente un avviso per non pubblicare alcune dimostrazioni di codice legate al talk di I/O 2025, il che fa supporre che ci siano preparativi in corso per una presentazione durante l’evento.

Il futuro dell’interfaccia utente con Material Design 3 Expressive

Pur mancando informazioni dettagliate su questa nuova versione, alcune indiscrezioni suggerirebbero che “Material Design 3 Expressive” rappresenti un’evoluzione del sistema attuale, piuttosto che una sostituzione totale. Quali saranno le novità? Considerando il recente lavoro su un programma di redesign dell’app delle Impostazioni di Android, è possibile che il nuovo Material Design prenda ispirazione da questo cambiamento.

Questa revisione include interruttori rinnovati e una separazione degli elementi in schede distinte. Inoltre, introduce icone che variano tra un “X” e un segno di spunta, insieme a una rappresentazione che permette di indicare pagine secondarie tramite dei caretti. Queste innovazioni mirano a semplificare l’esperienza utente, rendendo le informazioni più chiare e immediate.

Prime avvisaglie di un nuovo design nell’ecosistema Android

Un altro indizio della direzione di questo nuovo design è arrivato dall’analisi di un generatore di meme AI all’interno della tastiera Gboard. Qui, un indicatore di progresso ha catturato l’attenzione per la sua differenza rispetto agli attuali componenti di Material Design 3. Questi elementi, se ben accolti, potrebbero segnare l’inizio di una nuova era per le applicazioni Android, portando a una maggiore personalizzazione e interattività.

Le attuali versioni delle app Android, come quelle delle Impostazioni e di Gboard, sono tra i primi esempi visibili di come il nuovo tema “Material Design 3 Expressive” potrebbe manifestarsi all’utente finale. La gestione dell’interfaccia utente potrebbe quindi subire significativi miglioramenti, aumentando non solo l’estetica ma anche l’usabilità delle applicazioni.

Aspettative per il Google I/O 2025

Il Google I/O 2025 si svolgerà tra il 20 e il 21 maggio. Questo atteso evento fornirà importanti aggiornamenti su come Google intende affrontare il design delle proprie applicazioni in futuro. Mentre le anticipazioni già circolano, la vera sfida sarà vedere quanto rapidamente queste novità possano essere integrate nei futuri rilasci delle app Android.

Ci sono forti motivi per credere che Google stia preparando una presentazione che potrebbe sorprendere tutti, ma al contempo potrebbe volerci del tempo prima di vedere implementati questi design innovativi nelle app quotidiane. Si prevede che l’impatto di Material Design 3 Expressive sarà graduale, con il passare dei mesi, ampiamente atteso dagli sviluppatori e dagli utenti di Android.