Google rinvia ancora la prima beta di Android 11: “Non è il momento di festeggiare”

Niente da fare nemmeno stavolta per la prima beta di Android 11. Dopo il lancio delle quattro anteprime per sviluppatori – con la quarta che in un primo momento era stata individuata proprio come possibile prima beta, ndr – Google aveva condiviso una roadmap per informare gli utenti su quando ci sarebbero stati i futuri lanci riguardanti appunto le beta della nuova versione del suo sistema operativo.

La prima beta di Android 11 era prevista per mercoledì 3 giugno, ma a quanto pare gli utenti dovranno attendere ancora. Il gigante di Mountain View ha appena comunicato che la “release” è stata posticipata, senza indicare quale sarà la nuova data di lancio nè tantomeno le motivazioni che hanno spinto ad annullare l’appuntamento di dopodomani.

Tuttavia, stando a quanto riferito da fonti molto vicine a Google, sembra che la “release” della prima beta di Android 11 sia stata rinviata a causa delle forti proteste che stanno interessando gli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un agente di Minneapolis.

Google ha annunciato il rinvio tramite il suo account Twitter: “Siamo entusiasti di dirvi di più su Android 11, ma ora non è il momento di festeggiare. Stiamo posticipando l’evento del 3 giugno e la versione beta. Torneremo con altri dettagli su Android 11, presto”. Proprio quel “non è il momento di festeggiare” fa presupporre che le rivolte negli USA siano alla base della decisione del colosso californiano.

Google non ha rivelato una nuova data per l’evento, ma Jon Prosser, tipster piuttosto noto nell’ambiente, ha affermato la scorsa settimana che Pixel 4a dovrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 13 luglio. BigG potrebbe optare per quella data per lanciare anche la prima beta di Android 11.

Come accennato, Google ha già rilasciato le varie anteprime per gli sviluppatori di Android 11, rivelando funzionalità come la registrazione dello schermo nativo e la funzionalità riguardante la cronologia delle notifiche.

