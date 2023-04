Google presenterà il Pixel Fold a maggio: tutto sul pieghevole

Gli smartphone pieghevoli stanno conquistando sempre più consensi nella clientela e non è certo un caso se colossi come Samsung abbiano deciso di puntare con decisione su questa tipologia di telefoni, realizzando alcuni prodotti di altissima qualità. Anche molte aziende cinesi hanno proposto i loro primi foldable, ma sul mercato internazionale sembra che la prima vera rivale di Samsung sui pieghevoli sarà Google.

BigG, intenzionata a sfidare Samsung su questo terreno, pare essersi ispirata proprio all’azienda sudcoreana per realizzare il suo pieghevole, introducendo alcune funzionalità che gli utenti hanno dimostrato di apprezzare molto. Secondo un rapporto della CNBC, Google annuncerà Pixel Fold, il suo primo smartphone pieghevole, durante il Google I/O 2023 in programma il prossimo maggio: un annuncio che i fan attendevano da molto.

Lo smartphone dovrebbe essere in vendita nella maggior parte dei paesi occidentali entro la fine di giugno 2023. Il Pixel Fold dovrebbe arrivare con una classificazione IP per la resistenza all’acqua, simile al Galaxy Z Fold 4. Inoltre, il gigante di Mountain View ha realizzato quella che viene definita la cerniera più resistente in uno smartphone pieghevole.

Sempre nel report viene precisato che Pixel Fold avrà uno schermo di copertura da 5,8 pollici e uno schermo pieghevole interno da 7,6 pollici. Il dispositivo dovrebbe inoltre essere alimentato con il processore Tensor G2, simile a quanto visto con Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Tuttavia, secondo quanto riferito, Pixel Fold peserà 283 grammi, ovvero 20 grammi in più rispetto al Galaxy Z Fold 4 (263 grammi). Il dispositivo durerà 24 ore con una singola carica in condizioni di utilizzo normali e 72 ore in modalità di risparmio energetico.

Venendo infine ai prezzi, il Pixel Fold verrà venduto a 1.700 dollari, pari a circa 1.550 euro al cambio attuale.