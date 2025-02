Google presenta una serie di nuove applicazioni per Android Automotive: rivoluzione in arrivo

Google ha recentemente annunciato l'introduzione di una vasta gamma di nuove applicazioni per Android Automotive, che promettono di migliorare l'intrattenimento in auto per i veicoli dotati di Google integrato. Questa mossa fa parte del programma "car-ready", che si propone di adattare le app Android a schermo grande per un utilizzo sicuro nei veicoli parcheggiati, eliminando così la necessità di versioni automotive dedicate.

Una nuova era per l’intrattenimento in auto

Lo scorso anno, Google aveva già accennato a un’espansione significativa della sua libreria di applicazioni per Android Automotive, con l'obiettivo di offrire maggiori possibilità di intrattenimento e utilità per le automobili equipaggiate con Google Built-in. Ora, il gigante della tecnologia ha confermato quanto promesso, rivelando che decine di nuove applicazioni saranno disponibili per i veicoli che utilizzano il sistema operativo Android Automotive. A partire da questa settimana, guidatori e passeggeri potranno accedere a un numero maggiore di app, ma solamente mentre l'auto è parcheggiata.

A differenza di Android Auto, che dipende da un telefono connesso e risulta disponibile in oltre 200 milioni di veicoli, Android Automotive opera nativamente sul sistema di infotainment dell’auto. Ciò significa che le applicazioni vengono preinstallate, e non è necessario un telefono per usufruire di servizi Google come Google Maps o Google Assistant.

Fino a poco tempo fa, l'offerta di app su Android Automotive era piuttosto limitata, e non c'era molto incentivo per gli sviluppatori a adattare i propri servizi per questo sistema. Con il nuovo programma, tuttavia, Google sta vivacizzando i cruscotti delle automobili, aggiungendo una varietà di app per l'intrattenimento e le notizie, tra cui Plex, F1 TV e NBC News, oltre a una selezione di giochi come Roblox e Farm Heroes Saga.

Il programma di applicazioni mobili compatibili con le auto

Il programma, soprannominato “car-ready mobile apps program”, prevede un’analisi del Google Play Store per identificare le app che funzionano bene su tablet e altre grandi schermate. Se queste app vengono considerate sicure da utilizzare in un veicolo parcheggiato, Google le distribuirà automaticamente nel Play Store accessibile dalle auto con Android Automotive.

Da questa settimana, i conducenti di specifici modelli Volvo e Polestar potranno scaricare diversi nuovi titoli dal Google Play Store mentre si trovano a bordo delle loro auto, con ulteriori marche e modelli che verranno aggiunti a breve. Le nuove applicazioni includono sia servizi di streaming che giochi leggeri, ideali per momenti di attesa, per esempio mentre si ricarica l'auto o si recupera qualcuno.

Di seguito la lista completa delle app attualmente disponibili per Android Automotive, considerate “compatibili con l'auto”:

Farm Heroes Saga

F1 TV

Roblox

Paramount Plus

Avatar World

Solitaire Grand Harvest

Plex

Fubo

Philo

2 3 4 Player Mini Games

FOX Nation

NBC News

BritBox

Lifetime

Chess

FanDuel Sports Network

A&E

Dropout

HISTORY: Shows & Documentaries

sand:box

Questa iniziativa vuole rendere le esperienze di viaggio in auto più coinvolgenti e divertenti, offrendo un accesso immediato a contenuti di intrattenimento direttamente dal veicolo.