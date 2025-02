Google presenta un piano di garanzia Preferred Care per i Pixel con pagamento unico di due anni

Per i possessori di smartphone Pixel, Google ha ampliato le possibilità di protezione con l'introduzione del piano Preferred Care, ora disponibile anche con pagamento unico di due anni. Questa novità rappresenta un rafforzamento delle opzioni di garanzia, un passo significativo che dimostra l'impegno del colosso tecnologico nel garantire serenità e sicurezza ai propri utenti. La nuova modalità di protezione offrirà maggiore flessibilità e convenienza, sia per chi acquista ora un Pixel sia per chi già lo possiede e vuole assicurarsi la copertura.

Nuovo piano di garanzia e costi

Fino a oggi, i possessori di dispositivi Pixel potevano accedere al piano Preferred Care di Google solo mediante un pagamento mensile. Tuttavia, visitando la pagina di supporto di Preferred Care, si può notare una novità: è stato introdotto un piano di garanzia di due anni basato su un pagamento una tantum. Questo opzione era precedentemente limitata ai dispositivi Fitbit e ora si estende a una serie di smartphone Pixel.

La documentazione rilasciata specifica che tutti i modelli di Pixel a partire dal Pixel 7 sono idonei per questo nuovo piano. Non solo, ma il piano si applica anche a dispositivi aggiuntivi come il Pixel Tablet e i nuovi modelli di orologio smart, Pixel Watch 2 e Pixel Watch 3. Questo ampliamento nella gamma di dispositivi garantiti dimostra un'attenzione specifica verso la protezione dei loro prodotti più recenti e richiesti.

I costi variano a seconda del modello scelto, con tariffe che partono da 99 dollari per il Pixel 7a a 279 dollari per il Pixel 9 Pro Fold. Di seguito, un elenco dettagliato dei costi per ciascun dispositivo:

Pixel 9 , 8 : 159 dollari

, : Pixel 9 Pro , 9 Pro XL , 8 Pro : 249 dollari

, , : Pixel 9 Pro Fold , Pixel Fold : 279 dollari

, : Pixel 8a : 109 dollari

: Pixel 7a : 99 dollari

: Pixel 7 Pro : 199 dollari

: Pixel 7 : 149 dollari

: Pixel Tablet : 99 dollari

: Pixel Watch 3 : 89 dollari

: Pixel Watch 2: 89 dollari

Cambiamenti nel fornitore di assicurazione

Un altro aspetto rilevante del piano Preferred Care riguarda il fornitore di assicurazione. Google ha fatto un cambiamento importante, passando a una nuova partnership con Asurion, che sostituisce Assurant come il fornitore di servizi assicurativi. D'ora in poi, per i dispositivi spediti a partire dal 24 febbraio 2025, il fornitore di contratto di servizio sarà Asurion Warranty Protection Services, LLC, o uno dei suoi affiliati. Questo cambiamento indica una strategia di rinnovamento e innovazione nell’offrire un servizio di qualità superiore e una protezione più adeguata per gli utenti.

Per i dispositivi spediti prima di questa data, Assurant continuerà a fornire i servizi assicurativi. Questo passaggio potrebbe riflettere una ricerca di maggiore affidabilità e un servizio clienti più efficiente, cercando così di rispondere meglio alle esigenze degli utenti di smartphone Pixel.

Considerazioni finali sulla sicurezza e protezione degli utenti

Con l'introduzione del piano Preferred Care a pagamento unico di due anni, Google sembra puntare a soddisfare le aspettative dei propri utenti, offrendo una soluzione concreta e flessibile in caso di incidenti. Che si tratti di danni accidentali o di malfunzionamenti, avere a disposizione una garanzia estesa permette ai clienti di vivere più serenamente l'esperienza d'uso del proprio smartphone. Questa iniziativa va ad arricchire l’offerta di Google, rendendo i suoi dispositivi ancora più attrattivi nel mercato degli smartphone, contribuendo così a fedeltà e soddisfazione del cliente.