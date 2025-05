Google presenta l’AI Ultra: un piano premium per gli appassionati di intelligenza artificiale

Il mondo dell’intelligenza artificiale sta vivendo una nuova rivoluzione grazie al recente annuncio di Google, che ha lanciato un piano di abbonamento chiamato AI Ultra. Questo programma esclusivo promette di mettere a disposizione degli utenti tutte le risorse disponibili in ambito AI, incluse funzionalità sperimentali mai viste prima, a un costo annuale che sfiora i 3.000 dollari. Scopriremo in dettaglio cosa offre questo piano e come si posiziona rispetto all’attuale offerta di Google.

Dettagli sul piano AI Ultra: costi e vantaggi

Google ha fatto notizia al Google I/O con il lancio di AI Ultra, un piano pensato specificamente per big spender e utenti professionali come ricercatori, sviluppatori e creatori di contenuti. Con una quota di 249,99 dollari al mese, che si traduce in una spesa annuale di quasi 3.000 dollari, AI Ultra si propone come un “pass VIP” per accedere alle ultime novità nel campo dell’intelligenza artificiale. Questo prezzo è significativamente più alto rispetto al piano Pro di ChatGPT, che offre servizi ad un costo di 200 dollari al mese.

Il piano non è certo per tutti: esso garantisce ai propri abbonati limiti di utilizzo massimi sulle applicazioni AI di Google, tempi di risposta velocissimi e accesso anticipato alle funzionalità sperimentali. Per gli utenti che desiderano immergersi nel mondo della AI senza compromessi, AI Ultra presenta sicuramente un’appetibile proposta, ma il prezzo elevato non è da sottovalutare.

Buone notizie per chi è alle prime armi: chi sottoscrive il piano per la prima volta ha diritto a uno sconto del 50% per i primi tre mesi. Dopo questo periodo, il costo annuale emerge come una stangata per chi non è un utente assiduo delle tecnologie AI.

Cosa include il piano AI Ultra?

L’abbonamento a Google AI Ultra include numerose funzionalità avanzate e strumenti potenti, che possono risultare decisivi per chi lavora in ambiti che richiedono prestazioni elevate. Eccone alcune tra le più rilevanti:

Gemini : Accesso alla versione più avanzata dell’app Gemini , con limiti di utilizzo elevati per funzioni di ricerca approfondita, generazione di video avanzata tramite Veo 2 e accesso anticipato alla prossima versione Veo 3 . Inoltre, sarà disponibile anche Deep Think 2.5 Pro , il più recente modello di ragionamento di Google .

Flow : Uno strumento innovativo di filmmaking che consente di creare video cinematici in Full HD , con controlli intuitivi per la telecamera. Un vero e proprio “game changer” per i videomaker .

Whisk : Uno strumento sperimentale che consente di generare contenuti visivi utilizzando prompt testuali e immagini.

NotebookLM : Un potente strumento di presa di appunti che avrà funzionalità potenziate e limiti di utilizzo ampliati per gli abbonati Ultra .

Accesso a Gemini : Gli utenti di AI Ultra potranno accedere a Gemini attraverso diversi servizi Google come Gmail , Docs , Vids e Chrome .

Project Mariner : Un assistente virtuale in grado di gestire fino a dieci compiti simultaneamente, spaziando tra ricerca, prenotazioni e produttività.

YouTube Premium : Tra i vantaggi del piano, è inclusa anche un’abbonamento a YouTube Premium .

30TB di storage: Spazio di archiviazione nel cloud per Google Photos, Drive e Gmail, un must per chi ha bisogno di gestire grandi quantità di dati.

Rinnovo dell’offerta AI Premium

Google non ha dimenticato i suoi attuali clienti del piano AI Premium. Questo servizio sarà rinominato in Google AI Pro e include alcuni vantaggi esclusivi rispetto al piano AI Ultra. Gli utenti di AI Pro avranno l’opportunità di accedere a caratteristiche come l’accesso anticipato a Flow con Veo 2 e Gemini su Chrome, senza dover sostenere i costi dell’abbonamento Ultra.

In aggiunta, gli studenti universitari negli Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Brasile e Indonesia potranno usufruire di un anno gratuito di accesso a Google AI Pro, una iniziativa che mira a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale tra i giovani talenti e a supportare l’istruzione superiore.

Google dimostra chiaramente di puntare forte sull’intelligenza artificiale e con AI Ultra si prepara a rivoluzionare il modo in cui gli utenti fruiscono delle sue risorse. La sfida ora è capire se questo investimento sia davvero giustificato dal valore aggiunto che offre.