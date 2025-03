Google presenta la nuova interfaccia per Gemini Live: un passo verso l’implementazione delle videochiamate

Con il Mobile World Congress 2025, Google ha svelato importanti novità riguardanti l’evoluzione dell’ intelligenza artificiale su Android, tra cui il restyling dell’interfaccia di Gemini Live. Questo aggiornamento segna il primo passo verso l’integrazione delle nuove funzionalità di Project Astra, ovvero la condivisione dello schermo e dei video.

La nuova interfaccia di Gemini Live

La modifica principale apportata all’interfaccia di Gemini Live consiste nel passaggio a una forma più “compatta”. I pulsanti, specificamente “Metti in pausa” e “Termina”, non saranno più circolari ma assumeranno una forma ovale, simile a delle pillole. Questo cambiamento visivo non è solo estetico ma rappresenta una significativa ottimizzazione dello spazio: la parte dell’interfaccia che ospita i pulsanti è stata ridotta, liberando così spazio prezioso nella parte superiore della schermata. Questo consente di preparare l’area per l’eventuale implementazione delle nuove funzionalità legate alla condivisione dello schermo e video.

Il rollout della nuova interfaccia è già in corso per gli utenti che utilizzano la versione 16.10 beta dell’app di Google. Tuttavia, al momento non ci sono informazioni ufficiali su quando questa interfaccia sarà disponibile per i dispositivi iOS. È probabile che, nel rispetto della coerenza del design, Google allarghi questa nuova esperienza anche agli utenti iPhone.

Le funzionalità di Project Astra

Durante il Mobile World Congress, Google ha mostrato come le nuove funzionalità di Gemini Live, frutto del Project Astra, possano arricchire l’interazione con l’assistente virtuale. Le due funzionalità principali, “Live with Screenshare” e “Live with Video”, sono state presentate come strumenti destinati a semplificare ulteriormente la comunicazione e la condivisione di contenuti tra gli utenti.

Project Astra è stato inizialmente introdotto durante il Google I/O 2024 e ha catturato l’attenzione per la sua capacità di rendere la comunicazione tramite il chatbot non solo più efficace, ma anche più interattiva. I video dimostrativi visualizzati durante l’evento Galaxy Unpacked di gennaio hanno dato una panoramica di come queste nuove opzioni possano trasformare l’esperienza di utilizzo di Gemini Live, rendendolo ancora più utile nella vita quotidiana.

Aggiornamenti e disponibilità dell’app di Gemini

Gemini è accessibile in Italia sia come Web App, raggiungibile all’indirizzo gemini.google.com/app, sia come applicazione per dispositivi Android. Quest’ultima, integrata nell’app di Google, offre una soluzione versatile per gli utenti. Per coloro che desiderano assicurarsi di avere sempre la versione più recente dell’assistente IA, il procedimento è semplice: basta accedere al Google Play Store e, se disponibile, selezionare “Aggiorna”.

Recentemente, Google ha anche comunicato attraverso il proprio profilo ufficiale su X che il rollout del modello Deep Research è stato completato, toccando tutti gli utenti, sia quelli della versione standard che quelli Advanced, su entrambe le piattaforme Android e iOS. Questo modello, insieme alla nuova versione 2.0 Flash Thinking , è stato reso disponibile proprio negli ultimi giorni.

Con tutti questi cambiamenti in atto e le nuove funzionalità in arrivo, Gemini si conferma un assistente sempre più versatile e integrato nelle necessità quotidiane degli utenti.