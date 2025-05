Google presenta la nuova barra delle opzioni nel redesign dell’app Gemini per Android e iOS

Con l’aggiornamento dell’interfaccia grafica e diverse novità, Google ha introdotto una barra delle opzioni più funzionale per l’app Gemini, disponibile sia su Android che su iOS. Questo cambiamento mira a migliorare l’esperienza utente, rendendo l’app più intuitiva e capace di rispondere meglio alle esigenze degli utenti.

Un layout rinnovato per una maggiore efficacia

Il primo aspetto evidente nel redesign del Gemini riguarda la modifica del campo di testo, che passa da una forma a pillola a un rettangolo arrotondato, persino prima di digitare qualcosa. Sotto la sezione “Chiedi a Gemini“, gli utenti troveranno una fila di azioni che semplifica l’accesso alle funzionalità principali. Tra queste, il menu “plu” si è accorciato, offrendo ora un accesso diretto a Camera, Galleria, File e Google Drive. Questa modifica semplifica notevolmente la navigazione, permettendo di trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno.

Accesso facile a strumenti di ricerca e creazione

Il redesign include anche pulsanti a forma di pillola per le funzioni di “Ricerca” e “Canvas”. Cliccando sull’icona a tre punti all’interno di un cerchio, si possono visualizzare questi strumenti in formato elenco, corredati da brevi descrizioni. Tra le opzioni disponibili, troviamo anche “Video” per la nuova generazione di Veo. Queste funzionalità rimangono evidenziate quando selezionate, il che facilita ulteriormente l’interazione degli utenti con l’app.

Nuove capacità e modelli ottimizzati

Aprendo il selettore dei modelli, Google ha eliminato le opzioni di Deep Research e Veo 2 . Tali funzionalità sono ora considerate capacità specifiche di Gemini piuttosto che modelli generali. Il nuovo set di opzioni ora si limita a quattro modelli principali: 2.0 Flash, progettato per un’assistenza rapida e versatile; 2.5 Flash , un modello basato su ragionamento progettato per la velocità; 2.5 Pro , dedicato a ragionamento, matematica e codice; e la Personalizzazione , che si basa sulla cronologia delle ricerche dell’utente. Questa semplificazione aiuta a mantenere l’interfaccia più ordinata e immediata.

Interazione vocale e funzionalità migliorate

Completa la barra delle opzioni il pulsante per l’input vocale e il tasto Gemini Live, che arricchiscono ulteriormente la funzionalità della nuova barra. Sebbene il design non sia così minimalista come in precedenza, offre una maggiore varietà di strumenti e si allinea meglio con l’interfaccia web, consentendo a Google di integrare più funzionalità in un’unica soluzione.

Riconoscimenti e disponibilità in evoluzione

Queste modifiche sono già visibili nella versione beta dell’app Gemini per Android, come riportato da gemini.google.com. Al momento, il rollout non è ancora attivo nella versione stabile. Tuttavia, è in fase di distribuzione anche per gli utenti di iPhone e iPad, con Google che approfitta di questo redesign per adottare menu standard iOS. Con questi cambiamenti, Google dimostra un impegno a migliorare continuamente l’esperienza utente, rendendo Gemini un’app sempre più completa e adatta alle esigenze moderne.