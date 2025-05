Google presenta il nuovo “Agent Mode” e le novità per Project Mariner al Google I/O 2025

L’evento Google I/O 2025 ha portato con sé annunci significativi riguardanti l’innovazione tecnologica, in particolare per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. Durante la presentazione, il CEO Sundar Pichai ha svelato nuove funzionalità per due strumenti chiave dell’azienda: Gemini e Project Mariner. Queste aggiunte promettono di rendere l’interazione tra utenti e AI ancora più fluida e personalizzata, portando il supporto tecnologico a un livello mai visto prima.

Le funzionalità di Project Mariner: gestione avanzata delle attività

Project Mariner, l’innovativa intelligenza artificiale di Google, è progettata per facilitare la ricerca sul web e le attività quotidiane degli utenti. Con le ultime aggiornamenti, annunciati da Pichai, questo strumento potrà ora gestire fino a dieci attività contemporaneamente. Questa funzionalità avanzata consente di ottimizzare i tempi e migliorare l’efficienza delle ricerche online.

In un mondo dove il multitasking è diventato essenziale, gli utenti potranno affidare a Mariner compiti complessi, sfruttando la potenza dell’AI per navigare tra diverse richieste senza perdere colpi. Pichai ha illustrato un’importante novità: la funzione “Teach and Repeat”. Questa modalità consente agli utenti di mostrare una volta il compito che desiderano eseguire, permettendo all’AI di apprendere e replicare autonomamente attività simili in futuro. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella personalizzazione delle interazioni con l’AI, conferendo agli utenti la possibilità di addestrare il loro assistente virtuale in modo pratico e intuitivo.

L’Agent Mode nel Gemini app: come funziona e quali vantaggi offre

Con il nuovo “Agent Mode” integrato nell’app Gemini, Google amplia le sue soluzioni nel campo dell’assistenza virtuale, rendendo più semplice per gli utenti delegare compiti specifici. Gli utenti potranno impartire un’istruzione e l’AI si occuperà autonomamente di portarla a termine, come un assistente personale digitale.

Pichai ha fatto riferimento a un esempio pratico per illustrare questa funzionalità: due persone che cercano un appartamento ad Austin, Texas. Grazie all’Agent Mode, queste persone potranno chiedere all’assistente di trovare annunci su siti come Zillow e, se necessario, adoperare Project Mariner per filtrare i risultati a seconda delle preferenze specifiche. Questa sinergia tra le due tecnologie offre non solo una ricerca più mirata, ma anche una gestione delle informazioni che si adatta alle esigenze individuali degli utenti, semplificando notevolmente il processo decisionale.

Tempistiche di lancio e impatti sul mercato

Durante l’evento, Pichai ha confermato che Project Mariner sarà disponibile in modo più ampio a partire dall’estate del 2025. Questa tempistica suggerisce un’imminente integrazione delle nuove funzionalità, il che potrebbe avere un impatto considerevole sul mercato dell’intelligenza artificiale.

L’avvento dell’Agent Mode e delle nuove capacità di Project Mariner potrebbe segnare un cambiamento nei comportamenti degli utenti ed un miglioramento della produttività personale. Le aziende e i consumatori stanno cercando incessantemente modi per rendere le interazioni digitali più efficienti e meno dispendiose in termini di tempo. Le nuove funzionalità di Google non solo assecondano queste esigenze, ma potrebbero anche spingere gli sviluppatori di software e le aziende tech a ripensare le loro strategie per rimanere competitivi in un settore in rapida evoluzione.

In un contesto globale dove l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale nelle attività quotidiane, le innovazioni presentate da Google si prefigurano come un passo decisivo verso un futuro in cui i confini tra uomo e macchina si assottigliano ulteriormente.