Google presenta Gemini 2.5 Pro: un’avanzata AI che conquista anche i videogiochi

Il mondo della tecnologia è di nuovo in fermento grazie all’ultima presentazione di Google, durante la conferenza I/O, dove il CEO Sundar Pichai ha svelato i traguardi raggiunti dal nuovo modello di intelligenza artificiale, Gemini 2.5 Pro. All’apparenza possono sembrare solo numeri o caratteristiche tecniche, ma dietro a questi progressi si nascondono enormi potenzialità, in grado di incidere significativamente su vari settori. Tra le curiosità emerse, spicca la notizia che questo modello ha completato con successo il celebre videogioco Pokémon Blue, conquistando il pubblico presente con un tocco di umorismo.

Gemini 2.5 Pro e il mondo dei videogiochi

Il videogioco Pokémon Blue non è un titolo facile da completare, considerando le sfide che presenta. Nel gioco, i partecipanti assumono il ruolo di un giovane allenatore con l’obiettivo di catturare, allenare e combattere contro i Pokémon per diventare campione della Lega Pokémon. L’ambientazione è la regione di Kanto, dove i giocatori attraversano città, foreste e grotte, affrontando Pokémon selvatici e rivali in scontri strategici a turni. Raccogliere gli otto distintivi è un’impresa che richiede abilità e dedizione, e riuscire in questa bravata è motivo di vanto anche per Google, che ha definito questo successo un passo verso il raggiungimento della “Intelligenza Pokémon Artificiale”.

Durante la conferenza, Pichai ha evidenziato come il nuovo modello non eccella solo nei giochi, ma imposta nuove metriche di prestazione anche in ambiti come il ragionamento complesso, lo sviluppo web e l’educazione. La popolarità del modello è ulteriormente confermata dalle sue posizioni di vertice nelle classifiche di codifica e nelle preferenze degli utenti, come dimostrano i risultati ottenuti sul WebDev Arena e sull’LMArena.

Caratteristiche innovative di Gemini 2.5 Pro

Gemini 2.5 Pro si distingue per le sue capacità avanzate di elaborazione del linguaggio e comprensione del contesto. Con un contesto che arriva fino a 1 milione di token, il modello è in grado di gestire una quantità impressionante di testo e di informazioni, permettendo conversazioni lunghe e documenti complessi senza perdere il filo del discorso. In termini pratici, questo si traduce in un’ottimale gestione di interazioni e contenuti, che potrebbero includere trascrizioni di video o dialoghi plurimi.

Le ultime evoluzioni del modello includono funzionalità come l’output audio nativo, che permette interazioni più naturali, e miglioramenti nella sicurezza, insieme a potenziamenti nelle capacità di interazione con computer attraverso il progetto Mariner. Inoltre, è prevista l’introduzione di una modalità Deep Think, mirata a migliorare le performance nella risoluzione di problemi matematici e di programmazione.

Un supporto dedicato alla formazione

Gemini 2.5 Pro non è solo un modello di intelligenza artificiale per sviluppatori, ma sta guadagnando anche una riconosciuta rilevanza nel settore educativo. Google ha reso noto che il modello ha raggiunto punteggi elevati nelle valutazioni degli educatori, fondati su cinque principi chiave delle scienze dell’apprendimento. Per i programmatori, ci sono in arrivo strumenti ampliati, tra cui riassunti delle idee, budget di pensiero estesi e supporto migliorato per flussi di lavoro open-source.

Attualmente, Gemini 2.5 Flash è già disponibile al pubblico, mentre le versioni più ampie di Gemini 2.5 Pro sono attese a breve tramite Google AI Studio e Vertex AI. Questa incessante evoluzione dell’intelligenza artificiale promette di trasformare non solo le modalità di sviluppo tecnologico, ma anche il modo in cui apprendiamo e interagiamo con il mondo digitale.