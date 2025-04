Google presenta DolphinGemma, il nuovo modello AI che permette di comunicare con i delfini

In un’incredibile innovazione, Google ha lanciato DolphinGemma, un modello di intelligenza artificiale che permette agli scienziati di comunicare con i delfini utilizzando i telefoni Pixel. Questa nuova tecnologia non solo rappresenta un passo avanti nella comprensione delle vocalizzazioni dei delfini, ma offre anche opportunità entusiasmanti per la ricerca marina e la conservazione di queste creature affascinanti.

La creazione di DolphinGemma e la collaborazione scientifica

Google ha annunciato DolphinGemma in concomitanza con la Giornata Nazionale dei Delfini, sottolineando il suo impegno nella conservazione e nella ricerca animale. Questo modello è stato sviluppato in collaborazione con ricercatori del Georgia Tech e scienziati marini del Wild Dolphin Project . L’obiettivo è analizzare e sintetizzare i suoni emessi dai delfini, fornendo agli scienziati gli strumenti necessari per comprendere meglio il linguaggio complesso di queste specie.

Il WDP è attivo nella ricerca sui delfini da quasi quarant’anni, raccogliendo un’enorme quantità di dati sulle vocalizzazioni, le interazioni sociali e i comportamenti comunicativi dei delfini. DolphinGemma si basa su questo vasto archivio di informazioni, permettendo al modello di identificare gli schemi nelle sequenze vocali.

Come funziona DolphinGemma: analisi delle vocalizzazioni dei delfini

DolphinGemma è progettato per analizzare i suoni emessi dai delfini, che includono clic, fischi e impulsi che i ricercatori definiscono “burst pulses.” Questo linguaggio submarino rappresenta una forma di comunicazione tanto complessa quanto affascinante, simile a una conversazione composta di frasi e emoji. L’analisi delle vocalizzazioni non si limita a interpretare i suoni, ma permette di generare risposte che possono essere comprese dai delfini stessi.

La tecnologia che sta dietro DolphinGemma si avvale di modelli di audio già collaudati da Google, adattati per migliorare l’interpretazione vocale. Con l’utilizzo di smartphone Pixel 6 durante le osservazioni sul campo, si elimina la necessità di computer complessi e altri strumenti pesanti. Questa accessibilità rappresenta un vantaggio significativo per i ricercatori, che possono ora concentrarsi maggiormente sulle interazioni con i delfini.

Interazione in tempo reale: la tecnologia al servizio della ricerca

L’innovativo sistema sviluppato per DolphinGemma consente ai ricercatori di ascoltare le vocalizzazioni dei delfini in tempo reale e di rispondere a questi animali. La tecnologia sfrutta una sofisticata tokenizzazione audio, permettendo di tradurre le vocalizzazioni dei delfini in informazioni comprensibili per gli esseri umani. Questo processo aiuta i ricercatori a interpretare con sempre maggiore precisione cosa dicono i delfini e a rispondere adeguatamente.

Un’altra interessante iniziativa portata avanti dal WDP e dal Georgia Tech è il sistema CHAT , progettato per facilitare la comunicazione. Questo sistema utilizza fischi sintetici che rappresentano oggetti che i delfini trovano attraenti, come giocattoli. L’obiettivo è stimolare la curiosità dei delfini e incoraggiarli a imitare i suoni, creando un dialogo efficace con i ricercatori.

Verso una comunicazione sempre più fluida con i delfini

Con l’introduzione del Pixel 9 e l’evoluzione del modello DolphinGemma, Google si prepara a ottimizzare ulteriormente queste interazioni. L’AI sarà eseguita localmente sul dispositivo, accelerando notevolmente il processo e migliorando la reattività nella comunicazione. Questo passo potrebbe rivoluzionare l’approccio alla ricerca marina e aprire nuovi orizzonti nella nostra comprensione del comportamento dei delfini.

Il potere di comunicare con queste creature intelligenti e socievoli rappresenta un entusiasmante sviluppo non solo per la scienza, ma anche per il pubblico. La possibilità di interpretare e rispondere alle vocalizzazioni dei delfini offre un’opportunità unica per approfondire la relazione tra esseri umani e animali marini.