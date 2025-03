Google presenta Canvas: la nuova funzione di Gemini per migliorare la produttività e la collaborazione

In un mondo sempre più digitalizzato, Google ha lanciato Canvas, una funzione innovativa integrata nella piattaforma Gemini, disponibile a livello mondiale per gli abbonati a Gemini e Gemini Advanced. Questa nuova funzionalità rappresenta un significativo passo avanti nelle capacità di editing e collaborazione in tempo reale, permettendo agli utenti di scrivere, modificare e perfezionare documenti e codici con suggerimenti potenziati dall’intelligenza artificiale.

Cosa offre Canvas

Canvas, precedentemente noto come Composer, è stato progettato per creare uno spazio interattivo in cui gli utenti possono generare contenuti in modo collaborativo. La funzione consente di apportare modifiche istantanee, facilitando la scrittura e la rifinitura di progetti in tempo reale. Grazie ai suggerimenti e ai feedback di Gemini, gli utenti possono migliorare le loro bozze con facilitazione specifica.

Ad esempio, se un utente desidera modificare il tono di un paragrafo o renderlo più conciso, può semplicemente evidenziarlo e richiedere a Gemini le modifiche necessarie. Questa capacità rende Canvas uno strumento utile non solo per scrivere discorsi o articoli, ma anche per revisionare saggi e rapporti. La funzione di editing è pensata per supportare una varietà di attività professionali e accademiche, rendendo il processo di scrittura più fluido e personalizzabile.

La somiglianza con ChatGPT e l’integrazione con Google Docs

È interessante notare che Canvas di Google trae ispirazione da una funzionalità simile offerta da OpenAI nel suo ChatGPT, lanciata nell’ottobre 2024. Entrambi gli strumenti condividono l’obiettivo di facilitare la scrittura e la collaborazione in tempo reale. Tuttavia, l’approccio di Google si distingue per la perfetta integrazione con il proprio ecosistema, consentendo agli utenti di esportare i loro lavori direttamente in Google Docs con un semplice clic. Questo aspetto dà a Canvas un vantaggio in termini di fluidità operativa e compatibilità con altri strumenti.

Canvas: uno strumento potente per sviluppatori e studenti

Canvas non si limita alla creazione di documenti, ma si propone anche come un valido supporto per sviluppatori e studenti. Google ha sottolineato come la nuova funzionalità possa essere utilizzata per costruire prototipi funzionanti di applicazioni web, script in Python e persino giochi.

Gemini è in grado di generare codice in HTML, React e altre tecnologie front-end, offrendo di fatto anteprime live per visualizzare il funzionamento del codice in tempo reale. La possibilità di effettuare modifiche iterative consente agli utenti di richiedere cambiamenti ai campi di input o di aggiungere pulsanti mentre osservano istantaneamente le versioni aggiornate in anteprima.

Questa capacità di lavorare in un unico ambiente elimina la necessità di passare da un’applicazione all’altra, aiutando tanto gli studenti ad apprendere concetti di programmazione in modo più efficace quanto i professionisti a creare versioni preliminari dei loro progetti in tempi ridotti.

Disponibilità e accesso a Canvas

Canvas è ora in fase di distribuzione a livello globale per tutti gli abbonati a Gemini e Gemini Advanced. La nuova funzionalità sarà accessibile in tutte le lingue supportate da Gemini Apps. Gli utenti possono accedere a Canvas selezionandolo dalla barra dei prompt all’interno della piattaforma Gemini, segnando un ulteriore passo avanti nelle possibilità offerte per l’interazione e la produttività.

Con il debutto di Canvas, Google si propone di raggiungere standard sempre più elevati nell’ambito della collaborazione online, facilitando la scrittura e la programmazione per una vasta gamma di utenti e professionisti.