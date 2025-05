Google presenta Android 16: novità per la sicurezza e la protezione degli utenti

Con il recente lancio di Android 16, Google ha intensificato i propri sforzi per garantire una maggiore sicurezza agli utenti del suo sistema operativo. Dopo un periodo di preoccupazioni legate a truffe online, furti d’identità e applicazioni dannose, l’azienda ha introdotto funzionalità innovative che contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso più sicura e protetta. Questo aggiornamento si propone di trasformare Android in un vero e proprio scudo digitale, insieme a un’interfaccia utente intuitiva ed efficace. Scopriamo nel dettaglio le principali nuove funzionalità presentate presso l’evento di oggi.

Incremento della sicurezza contro truffe e frodi

Uno dei settori in cui Google ha investito di più è quello della protezione contro truffe via SMS e telefonate. Attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi Android, la nuova versione dell’app Google Messaggi è in grado di bloccare miliardi di messaggi sospetti mensilmente, senza dover inviare dati ai server esterni. Sistematicamente, i filtri di sicurezza individuano anche le truffe più elaborate, come quelle riferite a criptovalute, buoni regalo e multe stradali fasulle.

L’analisi incoraggiata da questa nuova funzionalità avviene direttamente sul dispositivo, ciò assicura un alto standard di privacy e un intervento rapido in caso di necessità. Nello stesso modo, Google ha affrontato anche il problema delle chiamate telefoniche: quando si riceve una chiamata da un numero sconosciuto, Android previene automaticamente alcune azioni rischiose come l’installazione di app tramite link o l’assegnazione di permessi per l’accessibilità. Inoltre, se si condivide lo schermo durante una chiamata e si accede a un’app bancaria, viene visualizzato un avviso che segnala un possibile tentativo di frode, offrendo la possibilità di interrompere la chiamata. Se si sceglie di continuare, l’apertura dell’app comporta un’attesa di 30 secondi, una misura cautelativa pensata per evitare errori impulsivi.

Find Hub: la nuova dimensione della gestione dei dispositivi

Il tradizionale strumento “Trova il mio dispositivo” si evolve in qualcosa di molto più sofisticato: il Find Hub. Questo nuovo sistema è concepito per migliorare la gestione di tutti gli oggetti smarriti, dal telefono alle valigie, e anche per seguire i movimenti delle persone a noi care. Con l’introduzione di un’interfaccia centralizzata e funzioni intelligenti, il Find Hub diventa un vero e proprio centro di controllo per la localizzazione.

Tra le novità più rilevanti vi è la possibilità di condividere la posizione in tempo reale con amici o familiari. Questa funzione è utile, ad esempio, quando si frequentano eventi con estranei o si torna a casa da soli. Inoltre, grazie alla collaborazione con compagnie aeree, è stato reso possibile integrare i tag Bluetooth al servizio di gestione dei bagagli, facilitando la localizzazione di valigie smarrite.

Advanced Protection: un livello di sicurezza maggiore per chi ne ha bisogno

Non molti sono a conoscenza dell’esistenza di un livello di protezione avanzata su Android, denominato Advanced Protection. Questo strato di sicurezza è specificamente pensato per coloro che desiderano massimizzare la protezione del proprio dispositivo. Con l’arrivo di Android 16, attivare questa funzionalità diventa estremamente semplice. Una volta attivata, impedisce installazioni non autorizzate e blocca l’accesso a quelle app considerate sospette.

La sicurezza dell’account Google viene rafforzata attraverso verifiche più rigorose, limitando anche la concessione di permessi alle app più invasive. Queste misure sono attive anche nel caso in cui il dispositivo venga smarrito o rubato, assicurando un modo concreto per contenere i danni in situazioni di attacco o violazione della privacy. In questo periodo, gli utenti possono sentirsi più sicuri grazie a queste nuove funzioni progettate per potenziare la difesa personale.

In attesa dell’annuncio ufficiale di Android 16, gli utenti possono osservare le nuove misure di sicurezza e prepararsi a sfruttare queste funzionalità innovative per una protezione più robusta e reattiva.