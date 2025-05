Google prepara una nuova funzionalità simile a iOS Standby per i dispositivi Android

Le ultime novità da Google suggeriscono lo sviluppo di una funzionalità simile alla modalità Standby di iOS, destinata a migliorare l’esperienza utente sui dispositivi Android. Fino ad oggi, la modalità Standby di Apple ha trasformato l’iPhone in un mini display intelligente, presentando informazioni utili in modalità orizzontale durante la ricarica. Le recenti modifiche nei servizi Google Play e il codice rinvenuto in Android 16 QPR1 avvalora questa ipotesi, aprendo nuove possibilità per l’integrazione di widget nella schermata di blocco.

L’avanzamento della modalità Hub in Android

Una delle chiavi per il futuro di questa funzionalità è certamente l’ottimizzazione della Modalità Hub, che si sta affinando per adattarsi perfettamente ai telefoni. Grazie a un aggiornamento rilevante di Google nella sua pagina dedicata, è emersa la notizia di una “nuova funzionalità” capace di utilizzare dispositivi “adatti alla modalità Standby”, specificamente segnati per il sistema Android mobile. Questo indica una maggiore integrazione dei telefoni Android con dispositivi progettati per supportare casting e visualizzazione avanzata, ampliando le capacità d’uso.

I telefoni Android con integrata la Modalità Hub e Chromecast potrebbero rivelarsi i principali beneficiari, similmente a quanto fatto con il Pixel Tablet. La mancanza di un’app per Chromecast sui telefoni ha limitato finora la loro funzionalità come ricevitori per Google Cast. Con i nuovi aggiornamenti che introducono questa opzione, i telefoni Android potrebbero avvantaggiarsi di un’esperienza arricchita sia per il casting che per la visualizzazione di informazioni.

L’impatto della ricarica wireless Qi2 su Android

Un aspetto cruciale di questo sviluppo è rappresentato dall’implementazione del protocollo di ricarica wireless Qi2, che consente ai telefoni Android di essere facilmente posizionati in orizzontale su basi di ricarica. Ad oggi, solo un modello di telefono compatibile con Qi2 è disponibile, ma notizie recenti indicano che Samsung lancerà un nuovo modello quest’anno. Google ha già manifestato il suo impegno nell’espandere il supporto per Qi2 all’interno dell’ecosistema Android e sta lavorando al standard Qi v2.2, che promette velocità di ricarica superiori.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali sul fatto che il Google Pixel 10 supporterà Qi2, una simile compatibilità sembrerebbe probabile, considerando il rilascio previsto del dispositivo per agosto. Questo capolavoro tecnologico monterebbe Android 16 e potrebbe ricevere un aggiornamento a QPR1 subito dopo il lancio, attivando anche il supporto per widget sulla schermata di blocco, un’altra funzionalità enormemente attesa.

Una nuova era per Android: l’arrivo della modalità Standby

La possibilità che la Modalità Hub per i telefoni Android possa tradursi in una versione personalizzata della modalità Standby di iOS è ora più concreta. I dati recenti suggeriscono che l’implementazione di widget e salvaschermo potrà realizzarsi in modo fluido, similmente a quanto visto su iPhone. Durante il processo di analisi del codice Android 16, è stata trovata una stringa che fa riferimento a un nuovo pulsante “Standby“, progettato per attivare sia il salvaschermo che i widget sulla schermata di blocco, creando così una sinergia tra questi elementi.

Nonostante le tracce di una concreta modalità Standby siano state piuttosto ambigue fino ad ora, questo legame rende la possibilità molto più credibile, solidificando l’idea che Google stia preparando il terreno per una funzionalità che, nel contesto attuale, sembra quasi inevitabile. Con l’avanzamento della ricarica wireless compatibile e l’ottimizzazione della Modalità Hub, i telefoni Android potrebbero offrire esperienze utente significativamente migliorate, catalizzando un’era di innovazioni nel settore.

La community degli utenti Android è in attesa di queste evoluzioni che potrebbero rivoluzionare il modo di interagire con i dispositivi mobili e di sfruttare nuove tecnologie. Scopriremo nei prossimi mesi come i vari produttori si adatteranno a questa transizione, ponendo nuove domande sui potenziali sviluppi futuri.