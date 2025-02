Google potrebbe introdurre "Hey Gemini": novità per gli assistenti vocali

L'evoluzione degli assistenti virtuali continua a sorprendere, e Google non è da meno. Recenti scoperte nel codice dell’app beta di Google suggeriscono un cambiamento significativo nell'attivazione dell'assistente vocale, con la probabile introduzione di una nuova parola d'attivazione: "Hey Gemini". Questo nuovo comando potrebbe affiancarsi a quello collaudato di "Hey Google", offrendo agli utenti una scelta interessante per interagire con i servizi AI di Google.

Nuove prospettive per Google Assistant e Gemini

Nel corso degli anni, Google è diventato il termine di riferimento per la ricerca online. Con l'introduzione della parola d'attivazione "Hey Google", il colosso tech ha reso più immediato e naturale l’approccio all’assistente virtuale. Tuttavia, con la transizione strategica verso Gemini, il nuovo brand dedicato all'intelligenza artificiale, Google sembra voler innovare ulteriormente questa interazione.

Secondo i dati ricavati dalla versione beta dell'app Google 16.7.21, emergono riferimenti a un nuovo comando vocale, "Hey ", che potrebbe far parte del pacchetto Gemini. Alcuni elementi nel codice indicano chiaramente che Google sta preparando il terreno per una nuova modalità di attivazione dell'assistente vocale. La demo presentata in occasione dell'annuncio di Android XR ha già illustrato l’uso di "Hey Gemini" come nuova parola d’attivazione, suggerendo che questa non sia solo un’idea ma una direzione concreta.

Dettagli del passaggio a "Hey Gemini"

Sebbene non si sappia ancora con certezza quando Google implementerà questa novità, il codice analizzato fa intuire che l'attivazione di Gemini potrebbe essere limitata a determinati dispositivi. Questo significa che gli utenti non avranno accesso immediato al nuovo comando, ma potranno comunque attivare l’assistente con la tradizionale "Hey Google". La transizione potrebbe non significare l’abbandono definitivo del vecchio modello, ma piuttosto una coesistenza, consentendo a chi lo desidera di scegliere.

Le stringhe di codice rivelano anche che ci sarà una distinzione nell’interazione in base alla parola d’attivazione scelta. Ad esempio, al momento l’opzione "Hey Gemini" potrebbe essere limitata solo a determinati smartphone, mentre il comando "Hey Google" rimarrà l’unica modalità disponibile per gli altri dispositivi. Nonostante ciò, gli utenti potranno ancora interagire con Gemini anche senza utilizzare nessuna delle due parole d’attivazione.

L'importanza della scelta nelle interazioni vocali

La possibilità di scegliere tra due parole d'attivazione rappresenta un passo importante verso una maggiore personalizzazione dell'interazione con i dispositivi. Questa innovazione riflette un'accresciuta attenzione da parte di Google nei confronti delle preferenze degli utenti e del modo in cui utilizzano la tecnologia. L’introduzione di "Hey Gemini" potrebbe segnare un punto di svolta, portando un'ulteriore evoluzione nell’esperienza di utilizzo degli assistenti vocali.

Gli sviluppi futuri del progetto Gemini sono osservati con interesse. Infatti, il passaggio a un nuovo assistente vocale potrebbe facilitare l'integrazione di funzionalità più avanzate, rendendo l'interazione ancora più fluida e intuitiva per gli utenti, che si aspettano servizi sempre più competenti e personalizzati.

Le scelte fatte da Google non solo plasmeranno il futuro degli assistenti vocali ma potrebbero anche influenzare come gli utenti percepiscono e interagiscono con le tecnologie AI nei prossimi anni. Con i cambiamenti in arrivo, ciò che rimane fondamentale è la continuità nel fornire assistenza e supporto a coloro che si rivolgono a Google per soddisfare le proprie esigenze quotidiane.