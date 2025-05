Google potenzia l’accessibilità con l’intelligenza artificiale: novità su Android e Chrome

Google sta intensificando i suoi sforzi per migliorare l’accessibilità, introducendo innovazioni nell’uso dell’intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità, lanciate giovedì, riguardano principalmente Android e Chrome, e includono aggiornamenti significativi per il lettore di schermo TalkBack e le didascalie espressive, rendendo la tecnologia più accessibile a tutti.

Aggiornamenti per TalkBack: un assistente sempre più smart

TalkBack, un’applicazione disponibile dal 2009, è un lettore di schermo che consente agli utenti di ascoltare ciò che appare sullo schermo del proprio dispositivo. Grazie a gesti personalizzati, comandi vocali e a una tastiera braille virtuale, gli utenti possono navigare facilmente all’interno delle proprie app. Lo scorso anno, Google ha integrato Gemini in TalkBack, migliorando la qualità delle descrizioni delle immagini.

Il sistema Gemini non si limita più a fornire descrizioni visive, ma ha anche una funzione interattiva che consente agli utenti di porre domande specifiche. Ad esempio, se ricevi un’immagine in una chat e desideri sapere di più su di essa, puoi semplicemente chiedere a TalkBack, e Gemini ti fornirà risposte dettagliate. Inoltre, se sei impegnato in acquisti online e desideri informazioni su un prodotto, come il materiale di un vestito, Gemini può rispondere. Ha anche la capacità di informarti se un articolo è in promozione, rendendo l’esperienza di acquisto più fluida e informata.

Didascalie espressive: una nuova dimensione per i video

Un’altra importante novità riguarda Expressive Captions, la funzionalità di Google che utilizza l’intelligenza artificiale per fornire informazioni dettagliate su suoni e toni di voce nei video e nelle dirette. Lanciata a dicembre, questa funzione ha già mostrato miglioramenti significativi, introducendo descrizioni testuali più coinvolgenti, come l’uso di lettere maiuscole per segnalare frasi pronunciate con entusiasmo, come “BUON COMPLEANNO!”.

Le didascalie espressive si evolvono ulteriormente, introducendo variabili come la durata di una frase. Ad esempio, se un commentatore sportivo dice “amaaazing shot,” i caratteri verranno allungati per enfatizzare l’intensità dell’espressione. Allo stesso modo, se qualcuno dice “nooooo” in un video, la didascalia ne riflette la lunghezza. Questa funzione ora include anche la possibilità di identificare suoni di fondo, come qualcuno che fischia o si schiarisce la gola, offrendo un’esperienza visiva e uditiva più ricca per gli utenti.

Maggiori facilità di utilizzo con Chrome

In aggiunta a queste funzionalità innovative, Google ha migliorato l’accesso ai PDF con Chrome. In precedenza, i lettori di schermo avevano difficoltà a interagire con i PDF scannerizzati, ma grazie al riconoscimento ottico dei caratteri, ora Chrome è in grado di identificare automaticamente questi documenti. Gli utenti possono così utilizzare il loro lettore di schermo per evidenziare, copiare e cercare testi, interagendo con i PDF come farebbero con qualsiasi altra pagina web.

Un’altra novità è rappresentata dalla funzione Page Zoom, che consente di aumentare la dimensione del testo su Chrome per Android senza compromettere il layout della pagina. Questo strumento funziona in modo simile a quanto avviene su desktop, e per usarlo basta selezionare il livello di ingrandimento dal menu opzioni in alto a destra.

Un annuncio in occasione della Giornata della consapevolezza sull’accessibilità

La presentazione delle nuove funzionalità coincide con la Giornata della consapevolezza sull’accessibilità globale, un’occasione durante la quale anche altri colossi tecnologici, come Apple e TikTok, hanno rivelato novità. Questo annuncio arriva dopo l’Android Show: I/O Edition, in cui Google ha presentato Android 16 e nuovi aggiornamenti per Gemini. Il gigante della ricerca si prepara a ospitare la conferenza I/O per sviluppatori la prossima settimana, dove si prevede un forte focus sulle capacità dell’intelligenza artificiale.