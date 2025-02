Google potenzia la sua app di note-taking con un nuovo piano premium per gli abbonati

Nell’era della tecnologia in costante evoluzione, Google ha deciso di lanciare un aggiornamento significativo della sua applicazione di note-taking, NotebookLM. Questo nuovo servizio è ora disponibile per gli abbonati al piano One AI Premium, senza costi aggiuntivi. Gli utenti beneficiari di questa offerta avranno accesso a NotebookLM Plus, che include caratteristiche premium e limiti di utilizzo più alti, allargando notevolmente le possibilità di personalizzazione e utilizzo dell'app.

Launch di NotebookLM e le sue evoluzioni

NotebookLM ha fatto il suo debutto nel 2023, progettato per semplificare la vita di studenti e professionisti. L’app permette di utilizzare l'intelligenza artificiale per condurre ricerche mirate e gestire le note in modo più efficace. Fin dalla sua introduzione, Google ha lavorato per ampliare la gamma di funzionalità interattive disponibili, rendendo l'esperienza utente sempre più coinvolgente e produttiva. Tra le novità, spicca la possibilità di esplorare contenuti di YouTube in maniera più dettagliata e di trasformare la propria ricerca in un podcast, con due “host” virtuali pronti a interagire con l’utente. Queste funzioni hanno reso NotebookLM un alleato prezioso per coloro che desiderano integrare la ricerca multimediale nel loro flusso di lavoro.

NotebookLM Plus: vantaggi per le aziende e gli utenti professionali

Nel mese di dicembre, Google ha lanciato il piano NotebookLM Plus, specificamente ideato per aziende, istituzioni educative e organizzazioni. Questo piano offre vantaggi significativi, tra cui l'aumento delle funzionalità relative ad Audio Overviews, quaderni, richieste e fonti. Con NotebookLM Plus, gli abbonati possono fruire di cinque volte più di questi elementi rispetto al piano standard. Inoltre, la possibilità di personalizzare le modalità di condivisione dei quaderni, nonché il monitoraggio del numero di visualizzazioni giornaliere, rappresentano un passo in avanti per migliorare la collaborazione e la gestione delle informazioni all’interno delle organizzazioni.

Prezzi competitivi e opportunità per gli utenti statunitensi

Il piano One AI Premium di Google è attualmente disponibile al prezzo di 19,99 dollari al mese, garantendo 2 TB di storage e accesso ai modelli avanzati Gemini, oltre alla loro integrazione nelle applicazioni di Workspace, come Gmail e Docs. In un’ottica di sostegno agli studenti, Google ha previsto una tariffa promozionale per gli studenti statunitensi over 18 anni, fissando il costo a solo 9,99 dollari al mese per un anno. Questa iniziativa dimostra l'impegno dell'azienda nel rendere i suoi servizi accessibili, specialmente ai giovani utenti che richiedono strumenti tecnologici avanzati per il loro percorso educativo.

L'innovazione continua di Google nel settore delle applicazioni di produttività dimostra la volontà di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente. Con NotebookLM Plus, l'azienda non solo arricchisce la sua offerta ma crea anche nuovi standard nel campo del note-taking e della ricerca assistita da intelligenza artificiale.