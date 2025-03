Google potenzia la sua app con nuove funzionalità AI per il riassunto e l’estrazione di testi

La recente beta dell’app Google svela significative novità nel campo delle intelligenze artificiali, presentando tre nuove funzionalità utili per riassumere, spiegare ed estrarre testi da immagini. Questa evoluzione non solo migliora l’esperienza utente, ma rappresenta anche un passo avanti nell’uso della tecnologia AI in ambito mobile.

Novità nell’app Google e nell’intelligenza artificiale

Con il suo ultimo aggiornamento, Google ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio assistente digitale. La nuova versione beta dell’app, la v16.11.36, introduce tre chip innovativi nel sistema di “AI Overviews” durante l’uso della funzione “Circle to Search” sugli smartphone Android di punta. Questi strumenti offrono la possibilità di elaborare informazioni testuali direttamente da immagini ricche di contenuti, rendendo la ricerca su Google più interattiva e utile.

Tra le funzionalità introdotte, il chip “Summarize” si distingue per la capacità di generare un riassunto del testo in forma di punti chiave, arricchendo il contenuto con fonti esterne. Poi c’è il chip “Explain”, che offre una sintesi concentrata principalmente sul testo presente nell’immagine, rendendo le informazioni più accessibili. Infine, il chip “Extract Text” consente di estrarre tutto il testo copiabile visibile nell’immagine, facilitando ulteriormente la condivisione e l’uso delle informazioni.

Come funzionano i nuovi chip di Google

L’attivazione di queste nuove funzionalità avviene attraverso flag server-side sul più recente rilascio beta. Questo significa che gli utenti che decidono di installare la beta potrebbero avere l’opportunità di testare i nuovi chip prima della diffusione ufficiale. È importante notare che, al momento, non è stata confermata la compatibilità di queste funzioni con Google Lens, quindi il focus resta sull’uso della Circle to Search.

L’interfaccia user-friendly permette di interagire con il contenuto delle immagini in modo diretto e intuitivo. Circondando un’immagine ricca di testo, gli utenti possono consultare, analizzare e gestire informazioni senza doverle digitare manualmente. Queste nuove capacità si inseriscono perfettamente nella visione di Google di rendere le informazioni più accessibili e fruibili per tutti.

Un futuro ricco di potenzialità

Le aspettative nei confronti di queste nuove funzionalità sono notevoli. L’approccio di Google mira a semplificare la ricerca di informazioni rendendo il processo più immediato ed efficace. Con questi nuovi chip, l’AI Overviews diventa un alleato prezioso per chi cerca velocità e precisione nelle informazioni. Nonostante Google non abbia fornito dettagli ufficiali su un possibile rilascio globale di queste funzionalità, è lecito sperare in una pronta arrivo per tutti gli utenti.

Se per qualche motivo non si desidera utilizzare questa funzione, l’opzione di disattivare AI Overviews è sempre disponibile, mantenendo così la possibilità di scegliere come interagire con il motore di ricerca.

Attraverso questo lavoro di sviluppo, Google dimostra di essere all’avanguardia nel campo tecnologico, mirando non solo a rappresentare un punto di riferimento nel mondo delle ricerche online, ma anche a migliorare continuamente l’esperienza dell’utente, in un mondo sempre più digitalizzato.