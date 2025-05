Google potenzia la sicurezza di Android per combattere truffe telefoniche e messaggi pericolosi

La sicurezza online è diventata una priorità fondamentale per gli utenti di Android, vista la crescente minaccia delle truffe telefoniche e dei messaggi ingannevoli. Google ha introdotto una serie di nuove funzionalità di protezione pensate per difendere gli utenti da questo tipo di attacchi, rendendo più difficile per i truffatori portare a termine le loro strategie ingannevoli. Questa iniziativa si estende a tutto l’ecosistema di Android, includendo le applicazioni Messaggi e Contatti.

Nuove protezioni durante le chiamate su Android

Negli ultimi anni, i truffatori hanno affinato le loro tecniche, utilizzando strumenti avanzati per manipolare le voci e influenzare le vittime durante le chiamate. Google ha deciso di intervenire, introducendo nuove misure di sicurezza durante le conversazioni telefoniche. Queste includono la disabilitazione di alcune azioni sensibili e avvisi per gli utenti che potrebbero trovarsi a parlare con un truffatore.

Una delle innovazioni più significative è la protezione che impedisce agli utenti di disattivare Google Play Protect durante le chiamate. Questo strumento, integrato in Android, prevede la scansione delle app prima dell’installazione e controlla le attività sospette delle app già installate. In questo modo, si blocca una potenziale falla che i truffatori potrebbero cercare di sfruttare.

Inoltre, Android 16 introduce restrizioni relative a due funzioni frequentemente sfruttate dai truffatori: l’installazione di app da fonti sconosciute e i permessi di accessibilità per app potenzialmente dannose. Queste modifiche significano che mentre si è in chiamata, sarà impossibile attivare l’installazione di app sconosciute, così come attivare permessi di accessibilità, che consentirebbero a software maligni di accedere a informazioni sensibili.

Infine, Android sta implementando nuove misure di protezione contro le truffe legate alla condivisione dello schermo durante le chiamate. Se un utente sta condividendo una schermata di un’app bancaria con un contatto sconosciuto, Android fornirà un avviso sui potenziali rischi, offrendo la possibilità di terminare la chiamata e interrompere la condivisione dello schermo. Questa funzione è un esempio di come Google stia collaborando con banche nel Regno Unito per testare e migliorare la sicurezza delle transazioni.

Rafforzamento della rilevazione di truffe in Google Messaggi

Il potenziamento delle difese contro le truffe non si limita alle chiamate. Google Messaggi ha recentemente ampliato la sua funzionalità di rilevazione delle truffe, rendendola capace di identificare una gamma ancora più ampia di tentativi ingannevoli. Grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, l’app ora è in grado di rilevare non solo truffe legate a pacchi e lavori, ma anche altre varianti come truffe sui pedaggi, criptovalute, impersonificazione finanziaria e diversi inganni legati a carte regalo e premi.

Questa funzione lavora direttamente sul dispositivo dell’utente, analizzando i messaggi e mostrando un avviso quando si individua un potenziale raggiro. Per gli utenti che desiderano disattivare questa funzionalità, è richiesto di disattivare anche la rilevazione dello spam, attivando così una protezione ulteriore contro i messaggi indesiderati.

Verifica dei contatti con Key Verifier per prevenire le impersonificazioni

Un’altra importante novità è rappresentata da Key Verifier, una funzione che rende estremamente difficile per i truffatori impersonificare i contatti di un utente. Questo tipo di attacco, noto come “SIM swap”, consente ai criminali di inviare messaggi usando numeri di telefono di contatti compromessi. Con Key Verifier, gli utenti possono confermare l’identità dei propri contatti attraverso chiavi di crittografia pubblica.

Questa funzione è progettata per avvisare gli utenti quando un numero di contatto potrebbe essere stato compromesso. Se la conferma non risulta più valida, l’app Google Contatti etichetta quel contatto con una segnalazione di “non più verificato”. Gli utenti possono quindi confrontare le chiavi o scansionare un codice QR per accertarsi che chi si trova dall’altro lato della conversazione sia realmente il loro contatto.

Attualmente, Google sta preparando il rilascio di questa funzionalità, previsto per la prossima estate, per tutti i dispositivi Android dalla versione 10 in poi, dimostrando così un impegno costante nel contrastare il fenomeno delle truffe telefoniche ed online. Queste nuove protezioni sono solo alcune delle iniziative presentate da Google nel corso della conferenza The Android Show: I/O Edition, e evidenziano la crescente attenzione dell’azienda verso la sicurezza dei propri utenti in un contesto tecnologico sempre più complesso.