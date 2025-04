Google potenzia la modalità AI: nuove funzionalità e disponibilità ampliata negli Stati Uniti

Nell’era della tecnologia avanzata, Google continua ad innovare, espandendo la modalità AI per un numero crescente di utenti negli Stati Uniti. Dopo il recente potenziamento delle funzionalità della ricerca visiva, adesso gli utenti possono porre domande complesse su immagini e ricevere risposte pertinenti grazie all’integrazione delle capacità multimodali di Lens.

L’evoluzione della modalità AI

Il mese scorso, Google ha introdotto un significativo aggiornamento per Search con la modalità AI supportata dalla tecnologia Gemini, facilitando risposte a domande articolate. Con poche settimane di distanza, la società porta questa modalità a un nuovo livello, incorporando la ricerca visiva, che consente di inviare richieste più dettagliate e intricate.

Grazie all’innovativa funzionalità di ricerca visiva, ora è possibile interagire con la modalità AI per esaminare immagini e porre domande specifiche riguardo a ciò che esse contengono. Ad esempio, scattando una foto di una libreria, si può chiedere consigli su libri simili; la modalità AI riconoscerà ogni libro nell’immagine, effettuando ricerche multiple per fornire una lista di suggerimenti e collegamenti per ulteriori informazioni e acquisti.

L’integrazione delle capacità multimodali di Lens

La modalità AI è stata potenziata dall’integrazione delle potenzialità di Lens, una tecnologia di Google che permette di analizzare un’immagine nel suo insieme. Questo aggiornamento consente al sistema di comprendere non solo gli oggetti in una foto ma anche il loro contesto, inclusa la relazione tra materiali, colori, forme e disposizione.

Il risultato è una modalità AI più empatica e interattiva, capace di restituire anche informazioni più ricche e dettagliate su qualunque immagine venga analizzata. Ad esempio, se un utente scatta una foto di frutta su un tavolo, può ricevere suggerimenti su ricette che la coinvolgono o informazioni nutrizionali specifiche per ciascun frutto immortalato.

Espansione della disponibilità per gli utenti

Inizialmente, la modalità AI era una funzionalità limitata dedicata agli abbonati a Google One AI Premium. Tuttavia, nelle ultime settimane, Google ha iniziato a rendere questo strumento accessibile anche a un numero crescente di utenti della versione gratuita, portando così una tecnologia all’avanguardia a milioni di utilizzatori degli Stati Uniti.

Attualmente, gli utenti di Search Labs possono beneficiare di queste potenzialità, amplificando l’engagement e la soddisfazione degli utenti nel cercare informazioni. Grazie a questa modalità, Google fa un passo decisivo verso una ricerca più intuitiva e interattiva, eliminando le barriere dell’interrogazione tradizionale.

Un futuro ricco di innovazioni attende chi utilizza la ricerca di Google, con un’attenzione sempre più rivolta a mettere a disposizione strumenti che fanno dell’intelligenza artificiale un assistente prezioso e versatile nella vita quotidiana.