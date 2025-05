Google porta Quick Share su Android XR per facilitare il trasferimento file

Con l’imminente lancio di Android XR, il nuovo sistema operativo progettato per dispositivi AR/VR, Google sta preparando l’introduzione del supporto per Quick Share, uno strumento di trasferimento file. Un recente aggiornamento del codice, inviato da un ingegnere di Google, ha indicato che Android XR sarà aggiunto come tipo di dispositivo supportato. Questo solido sviluppo promette di migliorare la gestione dei file tra gli headset e i dispositivi Android tradizionali.

Android XR: un sistema operativo per il futuro dei dispositivi AR/VR

Android XR rappresenta una svolta significativa per il mondo dei dispositivi di realtà aumentata e virtuale. La nuova versione del sistema operativo è progettata per offrire una piattaforma avanzata destinata a headset AR/VR, il cui primo modello sarà lanciato entro la fine dell’anno. Google ha già fornito informazioni dettagliate su come appariranno e funzioneranno le applicazioni su Android XR, ma ci sono ancora molte domande su come questi nuovi dispositivi interagiranno con l’hardware Android esistente, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei file.

Una delle principali preoccupazioni per gli utenti sarà come inviare e ricevere file senza doversi togliere il visore. In tal senso, Quick Share potrebbe rappresentare una soluzione ideale. Questo strumento di trasferimento file integrato in Android potrebbe consentire agli utenti di gestire i file in modo rapido ed efficiente, anche mentre si trovano in un ambiente immersivo. Tuttavia, Google non ha ancora confermato se questa funzione sarà realmente disponibile su Android XR.

Il ruolo di Quick Share nel trasferimento dei file

Quick Share è un sistema di condivisione file che, tuttavia, non è universalmente disponibile su tutte le versioni di Android. È assente, ad esempio, su Google TV, Wear OS e Android Automotive. Sebbene questi sistemi siano orientati verso l’intrattenimento e l’uso personale, Android XR ha un obiettivo inevitabilmente più orientato alla produttività. I visori di Android XR, come il Samsung Project Moohan, sono progettati per professionisti che richiedono portabilità e una superficie di lavoro espandibile.

In contesti lavorativi come quelli dei designer o dei lavoratori a distanza, la necessità di trasferire file sarà cruciale. I professionisti avranno bisogno di uno strumento che consenta loro di muoversi fluidamente tra il headset Android XR e altri dispositivi come smartphone, tablet o PC. Proprio per queste motivazioni, Google sta lavorando per integrare Quick Share in Android XR.

Novità dallo sviluppo di Quick Share per Android XR

Recentemente, un ingegnere di Google ha proposto una modifica al repository GitHub di Nearby, la libreria che Quick Share utilizza per creare connessioni peer-to-peer. Il titolo della modifica è “Support XR devices for Quick Share DeviceType”, in cui è stato aggiunto “XR” come nuovo tipo di dispositivo supportato. Questo sviluppo suggerisce chiaramente che Google mira a rendere Quick Share un’opzione funzionale su Android XR.

Tuttavia, la situazione resta poco chiara riguardo allo stato attuale dello sviluppo di un client Quick Share specifico per Android XR. Poiché Android XR potrà eseguire le stesse applicazioni degli smartphone Android e dei tablet, è probabile che Google non debba creare un client completamente nuovo. Tuttavia, l’interfaccia unica di Android XR potrebbe richiedere ottimizzazioni specifiche per garantire un’esperienza utente fluida. Ad esempio, l’idea di trascinare e rilasciare file in un ambiente di realtà virtuale potrebbe rendere Quick Share un’esperienza intuitiva.

Possibili annunci al Google I/O

Mentre un annuncio relativo al supporto di Quick Share per Android XR durante il prossimo Google I/O sarebbe sorprendente, non è del tutto da escludere. Google ha già menzionato che ci sono novità in arrivo riguardo Android XR. Più plausibilmente, ci si aspetta un annuncio sul supporto di Quick Share per Android Automotive, dato che il “car” device type è stato aggiunto nel passato ottobre, ma la funzionalità non è stata ancora implementata formalmente. Inoltre, Google potrebbe presentare finalmente il supporto di Quick Share anche per iOS e macOS, anche se non è chiaro se tali annunci siano previsti durante l’evento.

In sintesi, gli sviluppi attuali indicano un futuro promettente per Quick Share su Android XR, un passo che potrebbe semplificare notevolmente la vita digitale degli utenti professionali e di quelli che utilizzano dispositivi AR/VR.