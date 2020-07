Google Play Pass sbarca anche in Italia: tutti i dettagli (e i prezzi) dell’abbonamento

Google ha lanciato Play Pass a settembre dello scorso anno come servizio di abbonamento per app e giochi senza pubblicità o acquisti in-app. In un primo momento, Play Pass garantiva l’accesso a 350 app premium, ma con il passare del tempo il servizio si è arricchito con ulteriori app, arrivando ad un numero complessivo di 500.

Finora Google Play Pass era disponibile in esclusiva negli Stati Uniti, ma a quanto pare BigG ha deciso di estendere l’abbonamento “in modalità Netflix” anche negli altri Paesi, Italia compresa.

Google Play Pass sta infatti arrivando in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Spagna, Regno Unito e come detto anche in Italia. Gli utenti interessati a questo abbonamento di Google possono anche optare per la prova gratuita di un mese, che consente di testare il servizio e capire fin da subito se può fare al caso proprio. Successivamente, in caso di conferma, il costo è di 4,99 euro al mese, oppure 29,99 euro se si sceglie la nuova opzione di abbonamento annuale.

Google sta infatti aggiungendo una nuova opzione di abbonamento annuale che permette agli utenti di mantenere il servizio per 12 mesi: con il piano annuale si va quindi a risparmiare la metà della cifra prevista con l’abbonamento mensile. Un prezzo davvero invitante, specie se si considera che Apple Arcade – molto simile a Google Play Pass anche se limitato ai giochi – costa 50 euro all’anno (o 4,99 al mese).

Come accennato, nonostante sia passato un pò di tempo da quando Google ha annunciato nuovi contenuti per Play Pass, il gigante di Mountain View afferma che negli ultimi mesi sono stati aggiunti oltre 150 titoli e molto probabilmente nei prossimi mesi ne vedremo anche altri, perchè l’obiettivo di Google è sempre quello di aggiornare e arricchire il Play Pass mese per mese.

