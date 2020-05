Google Play Music chiude i battenti (entro il 2020): come trasferire tutto su YouTube Music

Google Play Music è ormai ai titoli di coda. L’addio è infatti previsto entro la fine dell’anno, con YouTube Music che resterà l’unico servizio di streaming musicale di Google.

Ma prima che ciò accada, ogni utente ha la possibilità di trasferire la propria libreria musicale, i consigli, i brani acquistati e i caricamenti personali su YouTube Music con pochi semplici passaggi. In questo modo nessuno dei contenuti di Google Play Music andrà perduto quando arriverà il momento di dire addio alla storica piattaforma.

Il processo di trasferimento può essere eseguito con un dispositivo Android, iPhone o dal Web. Indipendentemente dal metodo scelto, tutte le cose vengono spostate in background e l’utente sarà in grado di ascoltare YouTube Music e utilizzare l’app come di consueto.

Il processo è lo stesso per i dispositivi mobili indipendentemente dal fatto che si utilizzi Android o iOS come sistema operativo: l’importante è avere installata l’ultima versione di YouTube Music da Google Play o dall’App Store.

Una volta aperto YouTube Music, nella schermata principale comparirà un banner che dice: “Trasferisci la tua libreria Play Music”. Nelle impostazioni dell’app si noterà facilmente una nuova opzione: “Trasferisci da Google Play Music”, che è un secondo modo per iniziare il processo.

Cliccando su “Avvio”, YouTube Music mostrerà quindi tutto ciò che stai per migrare da Google Play Music, inclusi brani, album, playlist, acquisti, caricamenti, e i tuoi brani preferiti e non graditi. Premi “Avvia trasferimento” in basso e il processo inizierà.

Ma quanto dura il trasferimento? Dipende ovviamente da quanti contenuti è necessario spostare: la migrazione potrebbe avvenire in pochi minuti o durare fino a qualche giorno. Al termine del trasferimento, l’utente riceverà sia una notifica nell’app che un’email di conferma. Meglio dare uno sguardo per assicurarsi che tutto sia avvenuto nella maniera corretta.

Se si sceglie la modalità web, basta andare su music.youtube.com/transfer e procedere allo stesso modo, cliccando su “trasferisci” per avviare la migrazione dei contenuti da Google Play Music a YouTube Music.