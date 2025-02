Google Pixel: in arrivo la funzione di chiamate via WiFi per migliorare la connettività

In un mondo sempre più connesso, la comunicazione è fondamentale e Google, il gigante tecnologico di Mountain View, non smette di lavorare per migliorare le esperienze dei suoi utenti. Tra le novità in arrivo, spicca l'introduzione di una funzione molto attesa per i possessori dei dispositivi Google Pixel: le chiamate tramite WiFi. Questa funzionalità, spesso sottovalutata, potrebbe rivelarsi particolarmente utile in situazioni in cui le reti mobili sono poco accessibili o presentano segnali deboli.

Chiamate attraverso WiFi: un'opzione utile per tutti

La possibilità di effettuare chiamate mediante WiFi sta diventando una caratteristica standard degli smartphone moderni. Ciò consente agli utenti di mantenere una comunicazione fluida anche nelle aree dove il segnale mobile è scarso. Questa modalità è particolarmente vantaggiosa in contesti come edifici ad alta densità o locali sotterranei, dove la ricezione tradizionale può risultare compromessa. Gli utenti di Google Pixel, quindi, avranno presto la possibilità di sfruttare al meglio questa funzione.

Il recente aggiornamento del codice dell'app Adaptive Connectivity Services, versione p.2025.01, ha rivelato alcuni elementi chiave legati all'implementazione delle chiamate via WiFi. Tra questi, si trova un messaggio che invita gli utenti ad attivare questa opzione quando si trovano in zone con poca ricezione. Con frasi come "Le chiamate Wi-Fi sono disponibili" e suggerimenti per attivare la funzione direttamente attraverso una notifica, Google sembra intenzionata a sensibilizzare la propria utenza su questa opportunità ancora poco conosciuta.

Come funzionerà la nuova funzione?

Il funzionamento delle chiamate via WiFi per i dispositivi Google Pixel è progettato per essere intuitivo. Gli utenti riceveranno una notifica che li incoraggia a attivare la funzione, che consente di parlare e inviare messaggi anche in condizioni di scarsa ricezione mobile. Ci si aspetta che quando questa opzione sarà abilitata, gli utenti possano godere di una qualità delle chiamate nettamente migliore nelle situazioni in cui il segnale tradizionale non è affidabile. Non è ancora chiaro, tuttavia, se la notifica apparirà automaticamente quando ci si trova in una zona di scarso segnale, o se Google preferisca inviare messaggi di avviso a chi ha disabilitato la funzione in passato.

Una volta ricevuta la notifica, l'utente avrà la possibilità di attivare rapidamente la funzione con un semplice tap, oppure di ignorare l'invito. Questa operazione non solo migliorerà l'esperienza di comunicazione, ma aiuterà anche a ridurre le interruzioni durante conversazioni importanti.

Aspetti futuri e attese dagli utenti

Con questa novità, Google dimostra di essere attenta alle esigenze degli utenti, cercando di semplificare e potenziare il loro modo di comunicare. Gli sviluppatori del colosso tecnologico hanno manifestato il desiderio di rendere le chiamate via WiFi più diffuse, promuovendo così questa funzionalità a chi ancora non la utilizza. La novità, che si prevede sarà implementata nel prossimo futuro, è attesa con interesse da parte degli utenti Google Pixel, che possono già iniziare a familiarizzare con l'idea di utilizzare questa opzione cruciale.

In attesa di aggiornamenti ufficiali da Google, il rilascio della nuova funzione di chiamate tramite WiFi rappresenta un ulteriore passo verso una connettività più robusta e accessibile per tutti i possessori di telefoni Pixel. Sarà interessante vedere come questa funzione verrà ricevuta e se contribuirà a cambiare le abitudini comunicative degli utenti in Italia e non solo.