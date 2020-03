I telefoni Google Pixel ricevono le nuove “Feature Drop”: tante funzionalità e miglioramenti

Google ha rilasciato il suo secondo aggiornamento “Pixel feature drop” che si concentra su una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per gli smartphone Pixel. Tra i dispositivi idonei che riceveranno l’ultimo aggiornamento troviamo gli smartphone Pixel 4, Pixel 3, Pixel 3a e Pixel 2. La diffusione dell’aggiornamento è cominciata il 2 marzo negli Stati Uniti, in Canada, Regno Unito, Australia, Germania, Francia, Singapore, Taiwan, Spagna, Italia e Irlanda. L’implementazione verrà effettuata in più fasi nel corso delle prossime due settimane.

Per coloro che non conoscono bene questi update, a differenza dei soliti aggiornamenti software, i drop sono esclusivi degli smartphone Pixel, e hanno lo scopo di apportare importanti funzionalità e miglioramenti a questi telefoni. Google ha annunciato il passaggio della funzione attraverso un post di supporto di un community manager. I punti chiave dell’ultima funzione sono diversi, e vale la pena approfondirne alcuni.

Tanto per cominciare, tutti gli utenti degli smartphone targati Google dal Pixel 2 in poi saranno ora in grado di accedere alle loro carte di credito, biglietti o altri aspetti come contatti di emergenza e informazioni mediche semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione.

Inoltre, gli utenti di Pixel 3, Pixel 3a e Pixel 4 possono ora fare uno screenshot di una carta d’imbarco per generare automaticamente un chip intelligente che consente di effettuare il salvataggio su Google Pay. È quindi possibile accedere al pass tramite il pulsante di accensione.

In più, una nuova gesture per Motion Sense sui telefoni Pixel 4 consente di mettere in pausa la musica con un solo tocco sul telefono. Un’altra bella novità è che tutti gli smartphone Google Pixel da Pixel 2 in poi hanno ora la possibilità di programmare il tema Dark in base alle ore locali di alba e tramonto.

Con il nuovo aggiornamento sono state anche aggiunte 169 nuovi emoji su tutti gli smartphone Pixel da Pixel 2 in poi grazie all’aggiornamento emoji 12.1.

Infine, vanno certamente menzionati i miglioramenti della luminosità adattiva sugli smartphone Pixel 4 in condizioni di luce ambientale molto forte.

