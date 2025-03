Google Pixel: estensione del supporto software fino a cinque anni e le motivazioni dietro la decisione

Recentemente, Google ha dichiarato ufficialmente che gli smartphone della serie Google Pixel 6 e Pixel 7 riceveranno un supporto software "completo" per un periodo di cinque anni. Questa estensione del supporto significa che gli utenti possono aspettarsi aggiornamenti fino al rilascio delle versioni Android 17 e 18 per i rispettivi modelli. Questa mossa, presentata come una sorpresa, si colloca in un panorama di crescente attenzione verso la sostenibilità e la longevità dei dispositivi tecnologici.

Le ragioni dietro l'estensione del supporto software

Il 5 dicembre 2024 rappresenta una data importante per i fan dei Google Pixel. In quella giornata, l'azienda di Mountain View ha annunciato che i telefoni delle serie Pixel 6 e Pixel 7, compresi i vari modelli Pro, a e Fold, beneficeranno di cinque anni di aggiornamenti software. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo da parte degli utenti, i quali possono contare su un supporto più duraturo per i propri dispositivi.

Durante un'intervista con i colleghi di Android Police, Saamer Samat, presidente della divisione Android Ecosystem di Google, ha approfondito i fattori che hanno spinto l'azienda a prendere questa decisione. Una parte significativa della spiegazione è legata all'introduzione del Trunk Stable Project, attivato con Android 14 QPR2. Questo nuovo approccio ha permesso a tutti gli sviluppatori di lavorare su un unico ramo di codice, eliminando il caos che si creava in precedenza, quando ogni aggiornamento veniva sviluppato in rami separati. Grazie a questo passaggio, il processo di sviluppo è diventato più fluido ed efficiente, consentendo di rilasciare aggiornamenti in modo più regolare e moderno.

L'importanza dei chip Tensor nel supporto software

Sebbene i chip Tensor di Google, come il G1 e il G2, siano parte integrante delle generazioni Pixel 6 e 7, Samat ha chiarito durante l'intervista che non sono stati i chip a determinare l'estensione del supporto software. Infatti, il modello di sviluppo del software ha giocato un ruolo cruciale nel garantire una durata così prolungata nel supporto. L'azienda ha puntato a mantenere un approccio uniforme nella gestione dei chip attraverso l'intera gamma di dispositivi Pixel, ma il vero cambiamento è stato nel modo in cui il software viene sviluppato e distribuito.

Futuro supporto software: oltre sette anni in vista?

Con l'introduzione dei modelli Pixel 8 nel 2023, Google ha iniziato a garantire sette anni di supporto software. Questo trend continua con la serie Pixel 9 del 2024 e si prevede che proseguirà anche con i Pixel 10, che dovrebbero ricevere aggiornamenti fino al 2032. Samat ha inoltre accennato all'idea di estendere ulteriormente la durata del supporto software, sottolineando come la questione sia importante per gli utenti e abbia una certa priorità all'interno dell'azienda.

Recentemente, Google ha collaborato con Qualcomm per il rilascio dello Snapdragon 8 Elite, il primo SoC che propone un programma di supporto esteso fino a otto anni. Anche se Google ha sviluppato i propri chip Tensor, l'azienda sembrerebbe essere in grado di gestire un supporto software simile a quello offerto da Apple, ampliando ulteriormente i servizi disponibili per i propri clienti.

La serata del rilascio dell’aggiornamento di marzo 2025 ha portato non solo nuove funzionalità con Android 15 QPR2, ma ha anche incluso patch di sicurezza e le novità offerte dal Pixel Drop di marzo 2025. In questo modo, Google continua a dimostrare il suo impegno nel fornire un supporto continuo e di qualità ai propri utenti, rafforzando così la fiducia nei suoi dispositivi.